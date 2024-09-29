  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Наполи
 
Позже
Монца
Прогнозы 121
Наполи 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Монца 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Монца
1.35
Реклама, pari.ru
5.71
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:4
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 2 0.4
Кварацхелия Хвича 2 0.4
Ди Лоренцо Джованни 2 0.4
Симеоне Джованни 1 0.2
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.2
Буонджорно Алессандро 1 0.2
Нерес Давид 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 2 0.4
Мота Дани 1 0.2
Мальдини Даниэль 1 0.2
Иццо Армандо 0 0
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 3 0
Мари Пабло 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Мота Дани 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
1
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1
Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4
Монца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2
Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0

Результаты матчей

Наполи
Монца

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Наполи
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
19.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Наполи» и «Монца». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 6 минут.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 121
Наполи 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Монца 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Монца
1.35
Реклама, pari.ru
5.71
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Наполи - Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи - Монца

Исход игры
Наполи
95.9% (117)
Ничья
3.3% (4)
Монца
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
38.94% (44)
Нет
61.06% (69)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41% (50)
2:1 Наполи
26.2% (32)
3:0 Наполи
9% (11)
3:1 Наполи
7.4% (9)
1:0 Наполи
5.7% (7)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Наполи
Монца
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный