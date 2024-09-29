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Добрый день, уважаемые любители футбола!Сегодня встречаемся на матче шестого тура Серии А между "Торино" и "Лацио". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья: Симоне Содза (Сереньо)Помощники: Джованни Баччини и Марчелло Росси- «Лацио» - фаворит встречи;- «Торино» имеет 3 победы в пяти матчах;- «Лацио» выиграл дважды в пяти матчах;- Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:0 в пользу «Лацио».