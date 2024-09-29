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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Торино
 
Позже
Лацио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Торино 21% (25)
X 50.4% (60)
Лацио 28.6% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Палеари
Альберто
27
Войвода
Мергим
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
24
Соса
Борна
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
Торино
3-5-2
Лацио
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Лацио

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
72.7%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
79

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.4
Сапата Дуван 2 0.4
Санабрия Антонио 1 0.2
Коко Сауль 1 0.2
Илич Иван 1 0.2
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.6
Диа Булайе 2 0.4
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Хила Марио 1 0.2
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Дембеле Али 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Ровелла Николо 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Исаксен Густав 1 0
Хила Марио 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
3
60%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1
Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2
Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1

Результаты матчей

Торино
Лацио

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торино
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
10.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
12.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола!
    Сегодня встречаемся на матче шестого тура Серии А между "Торино" и "Лацио". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
    Судейская бригада
    Главный судья: Симоне Содза  (Сереньо)        
    Помощники: Джованни Баччини и Марчелло Росси
    Статистика и цифры
    - «Лацио» - фаворит встречи;
    - «Торино» имеет 3 победы в пяти матчах;
    - «Лацио» выиграл дважды в пяти матчах;
    - Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:0 в пользу «Лацио».

    Прогноз на игру
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Соцца Симоне

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Лацио

Исход игры
Торино
21% (25)
Ничья
50.4% (60)
Лацио
28.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (54)
1:2 Лацио
22.7% (27)
2:1 Торино
15.1% (18)
1:0 Торино
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Лацио
2.5% (3)
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