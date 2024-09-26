Тур: 6. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Соцца Симоне
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Лацио
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
72.7%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
79
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.33
1.3
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
67
69
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.4
|Сапата Дуван
|2
|0.4
|Санабрия Антонио
|1
|0.2
|Коко Сауль
|1
|0.2
|Илич Иван
|1
|0.2
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.6
|Диа Булайе
|2
|0.4
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.2
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|Хила Марио
|1
|0.2
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Хила Марио
|1
|0
Результаты матчей
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
3
60%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1
Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2
Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1
Результаты матчей
Торино
Лацио
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Торино
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|3 (2)
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
Прогнозы на матч Торино - Лацио
Исход игры
Торино
21.7% (10)
Ничья
37% (17)
Лацио
41.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.8% (16)
1:1 Ничья
32.6% (15)
2:1 Торино
15.2% (7)
0:1 Лацио
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:0 Торино
4.3% (2)
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