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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Торино
 
Позже
Лацио
Прогнозы 45
Торино 22.2% (10)
X 37.8% (17)
Лацио 40% (18)
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История личных встреч

Торино
Лацио

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
72.7%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
79

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.4
Сапата Дуван 2 0.4
Санабрия Антонио 1 0.2
Коко Сауль 1 0.2
Илич Иван 1 0.2
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.6
Диа Булайе 2 0.4
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Хила Марио 1 0.2
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Дембеле Али 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Ровелла Николо 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Исаксен Густав 1 0
Хила Марио 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
3
60%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1
Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2
Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1

Результаты матчей

Торино
Лацио

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торино
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
7.
Милан
 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
17.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 3 (2)
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

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    • Прогнозы 45
    Торино 22.2% (10)
    X 37.8% (17)
    Лацио 40% (18)
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    Прогнозы на матч Торино - Лацио

    Исход игры
    Торино
    21.7% (10)
    Ничья
    37% (17)
    Лацио
    41.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    2:1 Торино
    15.2% (7)
    0:1 Лацио
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Торино
    4.3% (2)
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