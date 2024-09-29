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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Комо
1:0
Перерыв
Верона
0'
26' Undefined phrase: football_event_
Тенгстедт Каспер
1:0
44' Гол
Кутроне Патрик

Ход матча

26'
 
Тенгстедт Каспер
44'
Кутроне Патрик
(Фадера Алию)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 324 Количество передач 112
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 115
Комо 30.4% (35)
X 43.5% (50)
Верона 26.1% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
20
Роберто
Серхи
23
Перроне
Максимо
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
4
Данилюк
Флавиус
42
Коппола
Диего
3
Фресе
Мартин
6
Белахяне
Реда
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
20
Кастанос
Григорис
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Комо
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.33
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Фадера Алию 1 0.17
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Пас Николас 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.5
Тенгстедт Каспер 2 (1) 0.33
Кастанос Григорис 1 0.17
Тчатчуа Джексон 1 0.17
Ливраменто Дейлон 1 0.17
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 3 0
Верди Симоне 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Коппола Диего 2 0
Белахяне Реда 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Суслов Томаш 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
3
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1
Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3
Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Комо
Верона

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Комо
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
9.
Комо
 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11.
Венеция
 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
12.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14.
Верона
 0:1 Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
15.
Рома
 0:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 4 6
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Комо
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Венеция
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Рома
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
15.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Венеция
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 0:1 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Комо имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Комо: 76%, Верона: 24%.
  • 46'
    Перроне Максимо из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Судья сигнализирует, что Стрефецца Габриэль из команды Комо поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 45'
    Верона пытается что-то создать.
  • 44'
    Фадера Алию сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Кутроне Патрик наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 44'
    Комо пытается что-то создать.
  • 42'
    Комо контролирует мяч.
  • 42'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Белахяне Реда ослабляет давление, выбив мяч.
  • 42'
    Коппола Диего из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Пас Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Матч возобновлен
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    • 42'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 42'
      Даниэль Силва ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Коппола Диего из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Пас Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Монтипо Лоренцо делает важнейший сейв!
    • 40'
      Пас Николас нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Комо пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Комо 30.4% (35)
    X 43.5% (50)
    Верона 26.1% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Комо
    Ничья
    Верона
    2.13
    4.45
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 1:0 Верона

    Исход игры
    Комо
    30.4% (35)
    Ничья
    43.5% (50)
    Верона
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (47)
    1:0 Комо
    17.4% (20)
    1:2 Верона
    16.5% (19)
    2:1 Комо
    10.4% (12)
    0:1 Верона
    5.2% (6)
    0:2 Верона
    2.6% (3)
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