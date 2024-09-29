Тур: 6. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Гиуа Антонио
Ход матча
26'
44'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
324 Количество передач 112
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Fellipe Jack
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|2
|0.33
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.17
|Фадера Алию
|1
|0.17
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Пас Николас
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|3
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|2 (1)
|0.33
|Кастанос Григорис
|1
|0.17
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.17
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.17
|Лазович Дарко
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахяне Реда
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|3
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Тчатчуа Джексон
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Белахяне Реда
|2
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Ливраменто Дейлон
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
3
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1
Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3
Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Комо
Верона
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Комо
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 4
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|15.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 1:0 Верона
Исход игры
Комо
30.4% (35)
Ничья
43.5% (50)
Верона
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (47)
1:0 Комо
17.4% (20)
1:2 Верона
16.5% (19)
2:1 Комо
10.4% (12)
0:1 Верона
5.2% (6)
0:2 Верона
2.6% (3)
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