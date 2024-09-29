Тур: 6. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
26' Undefined phrase: football_event_Тенгстедт Каспер
1:0
43' ГолКутроне Патрик
48' Желтая карточкаБелахяне Реда
51' Желтая карточкаРоберто Серхи
1:1
53' ПенальтиЛазович Дарко
61' Желтая карточкаСуслов Томаш
64' Вторая желтая карточкаСуслов Томаш
2:1
72' ГолКутроне Патрик
75' Желтая карточкаКоппола Диего
81' Желтая карточкаПерроне Максимо
84' Желтая карточкаМоскера Даниэль
3:1
89' ГолБелотти Андреа
3:2
90' ГолЛамбурд Матис
90'+7
Ход матча
26'
43'
1:0
48'
51'
53'
1:1
61'
64'
72'
2:1
75'
81'
84'
89'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
576 Количество передач 232
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Fellipe Jack
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.67
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.17
|Фадера Алию
|1
|0.17
|Белотти Андреа
|1
|0.17
|Пас Николас
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Маццителли Лука
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|3
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|2 (1)
|0.33
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.17
|Кастанос Григорис
|1
|0.17
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.17
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.17
|Ламбурд Матис
|1
|0.17
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахяне Реда
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|3
|0
|Роберто Серхи
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|2
|1
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Тчатчуа Джексон
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Белахяне Реда
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Ливраменто Дейлон
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
3
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1
Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3
Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Комо
Верона
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Комо
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 3:2 Верона
Исход игры
Комо
30.4% (35)
Ничья
43.5% (50)
Верона
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (47)
1:0 Комо
17.4% (20)
1:2 Верона
16.5% (19)
2:1 Комо
10.4% (12)
0:1 Верона
5.2% (6)
0:2 Верона
2.6% (3)
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