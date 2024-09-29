Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Маццителли Лука пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

87' Пас Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Москера Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

83' Дуда Ондрей бьет со штрафного в створ, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Перроне Максимо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Верона

76' Морено Альберто из команды Комо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' Коппола Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Пас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Белахяне Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Г О О О О Л - Кутроне Патрик из команды Комо правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

72' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Верона

69' Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Матч остановлен

68' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

67' Матч возобновлен

64' Фадера Алию на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Пас Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

63' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Суслов Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Верона

57' Стрефецца Габриэль из команды Комо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

57' Фадера Алию выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Белахяне Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Комо

55' Лазович Дарко из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Белахяне Реда из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Верона

53' Г О О О О О Л - Лазович Дарко из команды Верона забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Эмиль Аудеро прыгнул вправо!

51' Роберто Серхи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' После проверки VAR судья изменил решение - Верона пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Верона

50' Пас Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Белахяне Реда получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Тактическая замена. Даниэль Силва уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей