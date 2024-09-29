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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Комо
3:2
Конец матча
Верона
0'
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Тенгстедт Каспер
1:0
43' Гол
Кутроне Патрик
48' Желтая карточка
Белахяне Реда
51' Желтая карточка
Роберто Серхи
1:1
53' Пенальти
Лазович Дарко
61' Желтая карточка
Суслов Томаш
64' Вторая желтая карточка
Суслов Томаш
2:1
72' Гол
Кутроне Патрик
75' Желтая карточка
Коппола Диего
81' Желтая карточка
Перроне Максимо
84' Желтая карточка
Москера Даниэль
3:1
89' Гол
Белотти Андреа
3:2
90' Гол
Ламбурд Матис
90'+7

Ход матча

26'
 
Тенгстедт Каспер
43'
Кутроне Патрик
(Фадера Алию)
1:0
46'
 
Москера Даниэль
Кастанос Григорис
46'
 
Дуда Ондрей
Силва Даниэл
48'
 
Белахяне Реда
51'
Роберто Серхи
 
53'
1:1
Лазович Дарко
61'
 
Суслов Томаш
64'
 
Суслов Томаш
66'
 
Маньяни Джанджакомо
Тенгстедт Каспер
72'
Кутроне Патрик
(Пас Николас)
2:1
75'
 
Коппола Диего
76'
 
Ливраменто Дейлон
Лазович Дарко
78'
Да Кунья Лукас
Стрефецца Габриэль
 
78'
Белотти Андреа
Кутроне Патрик
 
81'
Перроне Максимо
 
84'
 
Москера Даниэль
85'
Маццителли Лука
Фадера Алию
 
88'
 
Ламбурд Матис
Данилюк Флавиус
89'
Белотти Андреа
(Маццителли Лука)
3:1
90'
Базелли Даниэле
Пас Николас
 
90'
Джассим Али
Перроне Максимо
 
90'
3:2
Ламбурд Матис
(Тчатчуа Джексон)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 576 Количество передач 232
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Комо 30.4% (35)
X 43.5% (50)
Верона 26.1% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
20
Роберто
Серхи
23
Перроне
Максимо
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
4
Данилюк
Флавиус
42
Коппола
Диего
3
Фресе
Мартин
6
Белахяне
Реда
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
20
Кастанос
Григорис
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Комо
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.67
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Фадера Алию 1 0.17
Белотти Андреа 1 0.17
Пас Николас 0 0
Роберто Серхи 0 0
Маццителли Лука 0 0
Доссена Альберто 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.5
Тенгстедт Каспер 2 (1) 0.33
Лазович Дарко 1 (1) 0.17
Кастанос Григорис 1 0.17
Тчатчуа Джексон 1 0.17
Ливраменто Дейлон 1 0.17
Ламбурд Матис 1 0.17
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 3 0
Роберто Серхи 2 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 2 1
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Коппола Диего 3 0
Белахяне Реда 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
3
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1
Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3
Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Комо
Верона

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Комо
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
19.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Комо 30.4% (35)
    X 43.5% (50)
    Верона 26.1% (30)
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    Прогнозы на матч Комо 3:2 Верона

    Исход игры
    Комо
    30.4% (35)
    Ничья
    43.5% (50)
    Верона
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (47)
    1:0 Комо
    17.4% (20)
    1:2 Верона
    16.5% (19)
    2:1 Комо
    10.4% (12)
    0:1 Верона
    5.2% (6)
    0:2 Верона
    2.6% (3)
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