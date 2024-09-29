Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Абиссо Росарио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
18
Соуле
Матиас
11
Довбик
Артём
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|2
|0.33
|Бальданци Томмазо
|1
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.17
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.17
|Андерсен Магнус II
|1
|0.17
|Бузио Джанлука
|1
|0.17
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Писилли Никколо
|2
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|1
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0
Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0
Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Рома
Венеция
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рома
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Венеция
Исход игры
Рома
94.9% (111)
Ничья
1.7% (2)
Венеция
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
28.18% (31)
Нет
71.82% (79)
Популярный счёт
2:0 Рома
51.3% (60)
2:1 Рома
18.8% (22)
1:0 Рома
9.4% (11)
3:0 Рома
6% (7)
3:1 Рома
3.4% (4)
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