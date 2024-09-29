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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Рома
0:0
Первый тайм: 15'
Венеция
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 117
Рома 94.9% (111)
X 1.7% (2)
Венеция 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Венеция
4.90
4.90
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8.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
19
Челик
Зеки
92
Эль-Шаарави
Стефан
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
18
Соуле
Матиас
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Довбик
Артём
1
Йоронен
Ессе
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
14
Николусси
Кавилья
Ханс
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
Рома
3-4-2-1
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 2 0.33
Бальданци Томмазо 1 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.17
Дибала Пауло 1 (1) 0.17
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.17
Андерсен Магнус II 1 0.17
Бузио Джанлука 1 0.17
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Росси Даниэле 1 1
Писилли Никколо 2 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0
Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0
Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Рома
Венеция

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рома
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
9.
Верона
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11.
Рома
 0:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 3 7
12.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14.
Комо
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Венеция
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
17.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Рома
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Венеция
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Комо
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Верона
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Комо
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Венеция
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    16'
    Николусси-Кавилья на своей половине поля нарушил правила против Коне. "Рома" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 15'
    Соуле попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением нескольких соперников Матиас ожидаемо потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Ористанио по левой половине поля, Гаэтано в борьбе за верховой мяч нарушил правила против активного Манчини. 
  • 13'
    Марио Эрмосо уже быстро переоделся и стал получать указания от тренеров римского клуба, если Манчини не сможет продолжить матч, это будет серьёзная потеря. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Манчини по итогам прошлого эпизода получи небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре. 
  • 11'
    Из центра поля последовал заброс на ход Дзампано по правому флангу, Франческо зацепился за мяч и выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Н'Дика не позволил Похьянпало пробить по воротам, а затем уже Манчини блокировал удар по воротам в исполнении Ористанио, который набегал на мяч вторым темпом. 
  • 10'
    "Венеция" конечно же в Риме по большей части старается играть от обороны, как-то иначе команде Эусебио Ди Франческо действовать крайне проблематично. 
  • 9'
    Ористанио совершил рывок по правой половине поля, а затем Гаэтано на исполнение под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, Свилар в прыжке уверенно поймал мяч. 
  • 8'
    Челик совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Кристанте в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Идзес в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой. "Рома" очень долго разыгрывала стандарт. 
  • 6'
    Соуле с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Йоронен без особого труда выловил мяч. 
  • Угловой
    5'
    Николусси-Кавилья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Похьянпало по итогам прошлого эпизода в борьбе за верховой мяч получил повреждение. Вышли на поле врачи "Венеции", Йоэль после паузы показал, что с ним всё нормально, но на угловом он своей команде помочь не сможет. 
  • Опасный момент
    3'
    Николусси-Кавилья со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Н'Дика головой выбил мяч на ближний угол штрафной площади, Бузио пробил по воротам, мяч попал как раз в Н'Дика, а затем уже мяч отскочил к линии штрафной площади на правую половину поля, Свобода плотно пробил под левый угол ворот, Свилар в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Манчини на левой половине поля нарушил правила против Ористанио. "Венеция" сразу же заработала неплохой стандарт. 
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    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сегодня покажет себя римский клуб при своих болельщиках против скромного соперника. После разгрома "Удинезе" команде Ивана Юрича конечно же нужно развивать свой успех и вновь побеждать, а иначе "волки" так и застрянут в середине турнирной таблицы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Венеция

    Исход игры
    Рома
    94.9% (111)
    Ничья
    1.7% (2)
    Венеция
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    28.18% (31)
    Нет
    71.82% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    51.3% (60)
    2:1 Рома
    18.8% (22)
    1:0 Рома
    9.4% (11)
    3:0 Рома
    6% (7)
    3:1 Рома
    3.4% (4)
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