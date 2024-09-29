"Венеция" конечно же в Риме по большей части старается играть от обороны, как-то иначе команде Эусебио Ди Франческо действовать крайне проблематично.

Из центра поля последовал заброс на ход Дзампано по правому флангу, Франческо зацепился за мяч и выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Н'Дика не позволил Похьянпало пробить по воротам, а затем уже Манчини блокировал удар по воротам в исполнении Ористанио, который набегал на мяч вторым темпом.

Манчини по итогам прошлого эпизода получи небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре.

Марио Эрмосо уже быстро переоделся и стал получать указания от тренеров римского клуба, если Манчини не сможет продолжить матч, это будет серьёзная потеря.

Из глубины поля последовал заброс на ход Ористанио по левой половине поля, Гаэтано в борьбе за верховой мяч нарушил правила против активного Манчини.

Соуле попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением нескольких соперников Матиас ожидаемо потерял мяч.

Николусси-Кавилья на своей половине поля нарушил правила против Коне. "Рома" заработала относительно неплохой стандарт.

9' Ористанио совершил рывок по правой половине поля, а затем Гаэтано на исполнение под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, Свилар в прыжке уверенно поймал мяч.

8' Челик совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Кристанте в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

7' Идзес в борьбе за мяч на своей половине поля подыграл себе рукой. "Рома" очень долго разыгрывала стандарт.

6' Соуле с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Йоронен без особого труда выловил мяч.

5' Николусси-Кавилья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг.

4' Похьянпало по итогам прошлого эпизода в борьбе за верховой мяч получил повреждение. Вышли на поле врачи "Венеции", Йоэль после паузы показал, что с ним всё нормально, но на угловом он своей команде помочь не сможет.

3' Николусси-Кавилья со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Н'Дика головой выбил мяч на ближний угол штрафной площади, Бузио пробил по воротам, мяч попал как раз в Н'Дика, а затем уже мяч отскочил к линии штрафной площади на правую половину поля, Свобода плотно пробил под левый угол ворот, Свилар в прыжке перевёл мяч на угловой.