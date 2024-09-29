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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Страсбург
1:0
Перерыв
Марсель
0'
7' Желтая карточка
Росиньор Лайам
1:0
40' Гол
Морейра Диегу

Ход матча

7'
Росиньор Лайам
 
40'
Морейра Диегу
(Нанаси Себастьян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 189 Количество передач 284
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 116
Страсбург 5.2% (6)
X 11.2% (13)
Марсель 83.6% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
Ничья
Марсель
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
13
Корнелиус
Дерек
20
Брассье
Лилиан
19
Кондогбия
Жоффрей
51
Коне
Исмаэль
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
Страсбург
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

16 матчей

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.1

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1.67

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 3 0.5
Нанаси Себастьян 3 0.5
Сантос Андрей 3 0.5
Диарра Хабиб 1 0.17
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Морейра Диегу 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 0.83
Луис Энрике I 3 0.5
Арит Амин 1 0.17
Лирола Поль 1 0.17
Мопе Нил 1 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.17
Роу Джонатан 1 0.17
Ваи Элье 1 (1) 0.17
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 0
Дуэ Гела 2 0
Абакар Силла 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Соу Саиду 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 1
Балерди Леонардо 1 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мопе Нил 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
0
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
4
57%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0
Марсель
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2
Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Марсель

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 0:1 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 1:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:1 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 1:0 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
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    Прогнозы 116
    Страсбург 5.2% (6)
    X 11.2% (13)
    Марсель 83.6% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Марсель
    3.85
    3.85
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    2.32
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Марсель

    Исход игры
    Страсбург
    5.2% (6)
    Ничья
    11.2% (13)
    Марсель
    83.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.37% (77)
    Меньше
    30.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    58.6% (68)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:1 Марсель
    9.5% (11)
    0:2 Марсель
    6.9% (8)
    2:3 Марсель
    3.4% (4)
    1:3 Марсель
    2.6% (3)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
    2:1 Страсбург
    1.7% (2)
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