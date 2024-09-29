Тур: 6. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Делажо Вилли
0'
7' Желтая карточкаРосиньор Лайам
1:0
40' ГолМорейра Диегу
56' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
68' Желтая карточкаДуэ Гела
75' Желтая карточкаРабио Адриен
90'+6
Ход матча
40'
56'
62'
68'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
375 Количество передач 554
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
51
Коне
Исмаэль
11
Арит
Амин
9
Ваи
Элье
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Страсбург
Марсель
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
16 матчей
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.1
Среднее время на гол
77
81
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1.67
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|3
|0.5
|Эмега Эмануэль
|3
|0.5
|Сантос Андрей
|3
|0.5
|Морейра Диегу
|1
|0.17
|Диарра Хабиб
|1
|0.17
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|0.83
|Луис Энрике I
|3
|0.5
|Арит Амин
|1
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.17
|Мопе Нил
|1
|0.17
|Гарсия Улиссес
|1
|0.17
|Роу Джонатан
|1
|0.17
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.17
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Гела
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Сеная Марвин
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|1
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Роу Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
0
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Марсель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
4
50%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0
Марсель
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2
Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0
Результаты матчей
Страсбург
Марсель
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 17
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Марсель
Исход игры
Страсбург
5.2% (6)
Ничья
11.2% (13)
Марсель
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 Марсель
58.6% (68)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:1 Марсель
9.5% (11)
0:2 Марсель
6.9% (8)
2:3 Марсель
3.4% (4)
1:3 Марсель
2.6% (3)
2:0 Страсбург
1.7% (2)
2:1 Страсбург
1.7% (2)
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