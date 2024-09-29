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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Страсбург
1:0
Конец матча
Марсель
0'
7' Желтая карточка
Росиньор Лайам
1:0
40' Гол
Морейра Диегу
56' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
68' Желтая карточка
Дуэ Гела
75' Желтая карточка
Рабио Адриен
90'+6

Ход матча

7'
Росиньор Лайам
 
40'
Морейра Диегу
(Нанаси Себастьян)
1:0
56'
Дукуре Исмаэль
 
62'
 
Рабио Адриен
Коне Исмаэль
62'
 
Роу Джонатан
Ваи Элье
63'
 
Мопе Нил
Арит Амин
68'
Дуэ Гела
 
71'
 
Карбони Валентин
Луис Энрике
75'
 
Рабио Адриен
77'
Абакар Силла
Баква Дилан
 
83'
Сеная Марвин
Нанаси Себастьян
 
83'
 
Гарсия Улиссес
Брассье Лилиан
89'
Мара Секу
Эмега Эмануэль
 
89'
Мванга Жуниор
Морейра Диегу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 375 Количество передач 554
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Страсбург 5.2% (6)
X 11.2% (13)
Марсель 83.6% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
13
Корнелиус
Дерек
20
Брассье
Лилиан
19
Кондогбия
Жоффрей
51
Коне
Исмаэль
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
Страсбург
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

16 матчей

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.1

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1.67

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.5
Эмега Эмануэль 3 0.5
Сантос Андрей 3 0.5
Морейра Диегу 1 0.17
Диарра Хабиб 1 0.17
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 0.83
Луис Энрике I 3 0.5
Арит Амин 1 0.17
Лирола Поль 1 0.17
Мопе Нил 1 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.17
Роу Джонатан 1 0.17
Ваи Элье 1 (1) 0.17
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Гела 3 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Сеная Марвин 2 0
Абакар Силла 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Соу Саиду 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 1
Балерди Леонардо 1 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Мопе Нил 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
0
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Марсель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
4
50%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0
Марсель
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2
Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Марсель

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Страсбург 5.2% (6)
    X 11.2% (13)
    Марсель 83.6% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Марсель

    Исход игры
    Страсбург
    5.2% (6)
    Ничья
    11.2% (13)
    Марсель
    83.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.37% (77)
    Меньше
    30.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    58.6% (68)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:1 Марсель
    9.5% (11)
    0:2 Марсель
    6.9% (8)
    2:3 Марсель
    3.4% (4)
    1:3 Марсель
    2.6% (3)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
    2:1 Страсбург
    1.7% (2)
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