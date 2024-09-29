Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Страсбург

88' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

88' Корнелиус Дерек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Диарра Хабиб нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

84' Удар от ворот произведет Страсбург

84' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

83' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Нанаси Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Страсбург

78' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Марсель

76' Баква Дилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

76' Матч возобновлен

75' Дукуре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рабио Адриен получил желтую карточку от судьи

75' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Марсель

71' Диарра Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

70' Удар от ворот произведет Страсбург

70' Гринвуд Мэйсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Дуэ Гела получил желтую карточку от судьи

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Хорошую попытку сделал Мопе Нил . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Рабио Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Удар от ворот произведет Марсель

62' Баква Дилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Нанаси Себастьян из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Марсель

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Коне Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Дукуре Исмаэль получил желтую карточку от судьи

56' Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Джордже Петрович держит все под контролем

55' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Команда Страсбург довольна результатом к этому моменту.

52' Удар от ворот произведет Страсбург

51' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Страсбург

49' Гринвуд Мэйсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Марсель

48' Нанаси Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Морейра Диегу создает голевую возможность для своего партнера по команде.