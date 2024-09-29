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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Тулуза
1:0
Первый тайм: 26'
Лион
0'
10' Желтая карточка
Верету Жордан
1:0
14' Гол
Гбоо Янн

Ход матча

10'
 
Верету Жордан
14'
Гбоо Янн
(Сьерро Венсан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 110
Тулуза 20% (22)
X 44.5% (49)
Лион 35.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
23
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
80
Бабика
Шави
9
Магри
Франк
10
Гбоо
Янн
23
Перри
Лукас
20
Кумбеди
Саэль
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
16
Абнер
6
Какере
Максанс
15
Тессманн
Таннер
7
Верету
Жордан
12
Заха
Уилфрид
69
Микаутадзе
Жорж
17
Бенрахма
Саид
Тулуза
3-4-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

45
18

Голов в среднем за матч

2.81
1.29

Среднее время на гол

32
70

Всего голов

66
28

Голов в среднем за матч

2.2
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

40
96

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.5
Гбоо Янн 2 0.33
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.33
Толиссо Корентен 1 0.17
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.17
Чалета-Цар Дуе 1 0.17
Шерки Райан 1 0.17
Мата Клинтон 0 0
Ляказетт Александр 0 0
Фофана Малик 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Магри Франк 0 1
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Клинтон 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Шерки Райан 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
4
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
60%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1
Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3

Результаты матчей

Тулуза
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Тулуза
 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Лион
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Тулуза
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Монпелье Модибо Саньян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 26'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Таннер Тессманн из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 25'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 25'
    Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 25'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Тулуза: 48%, Лион: 52%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Сидибе Джибриль из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Таннер Тессманн из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кассерес Кристиан
    • 17'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 17'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза в офсайде
    • 16'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 16'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 48%, Лион: 52%.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Сьерро Венсан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Гбоо Янн записал гол на свой счет!
    • 14'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 14'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 13'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Магри Франк из команды Тулуза в офсайде
    • 10'
      Верету Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 10'
      Безумный фол. Верету Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Бабика Шави
    • 10'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 56%, Лион: 44%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 9'
      Магри Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гбоо Янн
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 8'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза в офсайде
    • 8'
      Мата Клинтон возвращается на поле.
    • 8'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Лион остается без одного игрока, потому что Мата Клинтон уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 6'
      Мата Клинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 5'
      Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 36%, Лион: 64%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
    • 4'
      Заха Уилфрид наказан за толчок Бабика Шави
    • 4'
      Тулуза начинает контратаку
    • 4'
      Лион пытается что-то создать.
    • 4'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Таннер Тессманн.
    • 3'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 1'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Тулуза 20% (22)
    X 44.5% (49)
    Лион 35.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Лион
    2.60
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Реклама, bettery.ru
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Лион

    Исход игры
    Тулуза
    20% (22)
    Ничья
    44.5% (49)
    Лион
    35.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (41)
    1:2 Лион
    30% (33)
    2:1 Тулуза
    14.5% (16)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Лион
    3.6% (4)
    1:0 Тулуза
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Тулуза
    1.8% (2)
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