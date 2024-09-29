Тур: 6. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Ангула Гаэль
Ход матча
10'
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
80
Бабика
Шави
10
Гбоо
Янн
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
16
Абнер
12
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Нападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
16 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Тулуза
Лион
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
30 матчей
13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
45
18
Голов в среднем за матч
2.81
1.29
Среднее время на гол
32
70
Всего голов
66
28
Голов в среднем за матч
2.2
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
40
96
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|3
|0.5
|Гбоо Янн
|2
|0.33
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|2
|0.33
|Толиссо Корентен
|1
|0.17
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.17
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.17
|Шерки Райан
|1
|0.17
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ляказетт Александр
|0
|0
|Фофана Малик
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|2
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Магри Франк
|0
|1
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мата Клинтон
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
4
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
3
60%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1
Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3
Результаты матчей
Тулуза
Лион
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
|Монпелье
|Модибо Саньян
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Лион
Исход игры
Тулуза
20% (22)
Ничья
44.5% (49)
Лион
35.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
87.16% (95)
Нет
12.84% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (41)
1:2 Лион
30% (33)
2:1 Тулуза
14.5% (16)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:1 Лион
3.6% (4)
1:0 Тулуза
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Тулуза
1.8% (2)
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