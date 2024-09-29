Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Генро Денис пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

88' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Кассерес Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

84' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

78' Матч приостановлен из-за петард на поле

78' Матч возобновлен

77' Перри Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лион

73' Хорошую попытку сделал Гбоо Янн . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

71' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тактическая замена. Таннер Тессманн уходит с поля и его заменяет Толиссо Корентен

65' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

65' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Рефери не любит споров - именно за это Доннум Арон сейчас получил желтую

58' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

56' Тулуза остается без одного игрока, потому что Магри Франк уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

55' Магри Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Лион

49' Хорошую попытку сделал Кассерес Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Чалета-Цар Дуе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника