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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Тулуза
1:2
Конец матча
Лион
0'
10' Желтая карточка
Верету Жордан
1:0
14' Гол
Гбоо Янн
1:1
28' Гол в свои ворота
Николайсен Расмус
48' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
58' Желтая карточка
Доннум Арон
87' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:2
90' Гол
Фофана Малик
90'+11

Ход матча

10'
 
Верету Жордан
14'
Гбоо Янн
(Сьерро Венсан)
1:0
28'
1:1
Николайсен Расмус
48'
 
Чалета-Цар Дуе
53'
 
Фофана Малик
Заха Уилфрид
53'
 
Шерки Райан
Верету Жордан
58'
Доннум Арон
 
64'
Абухляль Закария
Бабика Шави
 
64'
Кинг Джошуа
Магри Франк
 
67'
Тессманн Таннер
Доннум Арон
 
67'
Суасо Габриэль
Толиссо Корентен
 
68'
 
Ляказетт Александр
Микаутадзе Жорж
87'
Кассерес Кристиан
 
89'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Кумбеди Саэль
90'
Зайц Миха
Гбоо Янн
 
90'
Генро Денис
Сьерро Венсан
 
90'
1:2
Фофана Малик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 401 Количество передач 480
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Тулуза 20% (22)
X 44.5% (49)
Лион 35.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
80
Бабика
Шави
9
Магри
Франк
10
Гбоо
Янн
23
Перри
Лукас
20
Кумбеди
Саэль
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
16
Абнер
6
Какере
Максанс
15
Тессманн
Таннер
7
Верету
Жордан
17
Бенрахма
Саид
69
Микаутадзе
Жорж
12
Заха
Уилфрид
Тулуза
3-4-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

45
18

Голов в среднем за матч

2.81
1.29

Среднее время на гол

32
70

Всего голов

66
28

Голов в среднем за матч

2.2
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

40
96

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.5
Гбоо Янн 2 0.33
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.33
Фофана Малик 1 0.17
Толиссо Корентен 1 0.17
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.17
Чалета-Цар Дуе 1 0.17
Шерки Райан 1 0.17
Мата Клинтон 0 0
Ляказетт Александр 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Магри Франк 0 1
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Мата Клинтон 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Шерки Райан 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
4
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
3
50%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1
Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3

Результаты матчей

Тулуза
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Нант
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Реймс
 2:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 6 1 0 5 1 - 16 3
18.
Анже
 0:2 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Нант
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Анже
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 14 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
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Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Лион Чалета-Цар Дуе 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Тулуза: 45%, Лион: 55%.
  • 101'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 101'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Контроль мяча: Тулуза: 45%, Лион: 55%.
  • 100'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Лион пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Тулуза 20% (22)
    X 44.5% (49)
    Лион 35.5% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Лион

    Исход игры
    Тулуза
    20% (22)
    Ничья
    44.5% (49)
    Лион
    35.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (41)
    1:2 Лион
    30% (33)
    2:1 Тулуза
    14.5% (16)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Лион
    3.6% (4)
    1:0 Тулуза
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Тулуза
    1.8% (2)
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