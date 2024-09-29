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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Анже
1:3
Конец матча
Реймс
0'
0:1
9' Гол
Накамура Кейто
0:2
25' Гол
Ито Дзюня
43' Желтая карточка
Накамура Кейто
44' Желтая карточка
Бута
48' Желтая карточка
Дьяките Умар
0:3
79' Гол
Манетси Маршал
1:3
84' Гол
Ферхат Зинедин
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Накамура Кейто
(Кипре Седрик)
25'
0:2
Ито Дзюня
43'
 
Накамура Кейто
44'
 
Бута
48'
 
Дьяките Умар
62'
Эль-Мелали Фарид
Аллевина Джим
 
62'
Рао-Лисоа Лилиан
Аркус Карлан
 
69'
 
Накамура Кейто
Дьяките Умар
69'
 
Салама Амин
Диакон Мамаду
69'
 
Сангюи Ноа
Бута
75'
Ньяне Ибраима
Аолу Жан-Эде
 
76'
 
Теума Тедди
Фофана Яя
79'
0:3
Манетси Маршал
80'
Абделли Химад
Белькебла Арис
 
80'
Белкдим Яссин
Капель Пьеррик
 
83'
 
Дарами Мохаммед
Ито Дзюня
84'
Ферхат Зинедин
(Эль-Мелали Фарид)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 487 Количество передач 449
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 111
Анже 21.6% (24)
X 26.1% (29)
Реймс 52.3% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Emmanuel
Biumla
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
20
Ферхат
Зинедин
19
Леполь
Эстебан
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Анже
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Анже
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.7

Среднее время на гол

101
128

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 2 (2) 0.33
Ферхат Зинедин 1 0.17
Бамба Дьенг 1 0.17
Анин Флоран 0 0
Эль-Мелали Фарид 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 3 0.5
Ито Дзюня 2 0.33
Манетси Маршал 2 0.33
Фофана Яя 1 0.17
Дьяките Умар 1 0.17
Акиеме Серхио 1 0.17
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 2 0
Бута 2 0
Манетси Маршал 2 0
Фофана Яя 2 0
Коне Амаду 0 1
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0

Результаты матчей

Анже
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реймс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0
Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4
Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2
Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1

Результаты матчей

Анже
Реймс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Анже
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Лион Чалета-Цар Дуе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Реймс: 47%.
  • 95'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Анже пытается что-то создать.
  • 92'
    Безумный фол. Nhoa Sangui грубо играет против соперника. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 92'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 91'
    Эль-Мелали Фарид не смог попасть в створ ударом издали
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    • 91'
      Кипре Седрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Анже пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Реймс: 49%.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 89'
      Ферхат Зинедин из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 89'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 88'
      Ньяне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Реймс: 47%.
    • 47'
      Анже пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Аллевина Джим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Акиеме Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Накамура Кейто создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Манетси Маршал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Реймс начинает контратаку
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Реймс: 48%.
    • 45'
      Ферхат Зинедин пробил со штрафного прямо в стенку
    • 44'
      Бута получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Бута из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лефор Жордан
    • 44'
      Кипре Седрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Накамура Кейто получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Накамура Кейто из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Аллевина Джим.
    • 43'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 43'
      Шанс! Дьяките Умар из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 42'
      Бута из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Аолу Жан-Эде возвращается на поле.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 54%, Реймс: 46%.
    • 40'
      Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Шанс! Аолу Жан-Эде из команды Анже пробил головой, но мимо
    • 38'
      Анже пытается что-то создать.
    • 38'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Анже пытается что-то создать.
    • 36'
      Анже контролирует мяч.
    • 36'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Реймс: 48%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • 34'
      Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Аллевина Джим из команды Анже поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
    • 32'
      Абделли Химад из команды Анже подал угловой справа.
    • 32'
      Накамура Кейто ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Анже пытается что-то создать.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Ферхат Зинедин из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бута
    • 30'
      Анже пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Реймс: 50%.
    • 30'
      Анже контролирует мяч.
    • 29'
      Анже пытается что-то создать.
    • 29'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Анже начинает контратаку
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Агбаду Эммануэль пробил со штрафного прямо в стенку
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Анже поставил подножку. Пострадал Атангана-Эдоа Валентин
    • 25'
      Г О О О О Л - Ито Дзюня забивает ударом с правой ноги!
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Реймс: 50%.
    • 24'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Анже пытается что-то создать.
    • 24'
      Анже контролирует мяч.
    • 23'
      Реймс начинает контратаку
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Emmanuel Biumla из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Реймс начинает контратаку
    • 22'
      Анже пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Фофана Яя из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Анже пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Бута из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
    • 18'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Реймс контролирует мяч.
    • 16'
      Анже пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Фофана Яя из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
    • 16'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Реймс: 55%.
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 14'
      Абделли Химад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Леполь Эстебан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Анже пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Ито Дзюня должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Кипре Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Анже пытается что-то создать.
    • 12'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Кипре Седрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Анже пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Реймс: 55%.
    • 9'
      Кипре Седрик сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 8'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Атангана-Эдоа Валентин пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Emmanuel Biumla из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фофана Яя
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Реймс: 50%.
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Аркус Карлан
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 3'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ферхат Зинедин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Анже 21.6% (24)
    X 26.1% (29)
    Реймс 52.3% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:3 Реймс

    Исход игры
    Анже
    21.6% (24)
    Ничья
    26.1% (29)
    Реймс
    52.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Реймс
    34.2% (38)
    1:1 Ничья
    24.3% (27)
    1:0 Анже
    13.5% (15)
    0:1 Реймс
    12.6% (14)
    2:1 Анже
    6.3% (7)
    0:3 Реймс
    1.8% (2)
    1:3 Реймс
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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