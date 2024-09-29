Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

46' Акиеме Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Накамура Кейто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Манетси Маршал . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Ферхат Зинедин пробил со штрафного прямо в стенку

44' Бута получил желтую карточку от судьи

43' Накамура Кейто получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Анже

42' Бута из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Реймс

40' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Реймс

34' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Агбаду Эммануэль пробил со штрафного прямо в стенку

25' Г О О О О Л - Ито Дзюня забивает ударом с правой ноги!

24' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Реймс

16' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Реймс

15' Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.

15' Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Удар от ворот произведет Реймс

14' Абделли Химад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Леполь Эстебан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Анже

13' Оооо... вот это был удар! Ито Дзюня должен был забить с этой позиции.

13' Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!

9' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

8' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Атангана-Эдоа Валентин пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем

4' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Реймс

2' Ферхат Зинедин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля