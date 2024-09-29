Тур: 6. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
9' ГолНакамура Кейто
0:2
25' ГолИто Дзюня
43' Желтая карточкаНакамура Кейто
44' Желтая карточкаБута
48' Желтая карточкаДьяките Умар
0:3
79' ГолМанетси Маршал
1:3
84' ГолФерхат Зинедин
90'+5
Ход матча
9'
0:1
25'
0:2
43'
44'
48'
69'
76'
79'
0:3
84'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 10
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
487 Количество передач 449
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Реймс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.7
Среднее время на гол
101
128
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|2 (2)
|0.33
|Ферхат Зинедин
|1
|0.17
|Бамба Дьенг
|1
|0.17
|Анин Флоран
|0
|0
|Эль-Мелали Фарид
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|3
|0.5
|Ито Дзюня
|2
|0.33
|Манетси Маршал
|2
|0.33
|Фофана Яя
|1
|0.17
|Дьяките Умар
|1
|0.17
|Акиеме Серхио
|1
|0.17
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|2
|0
|Бута
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Фофана Яя
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Анже
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реймс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0
Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4
Реймс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2
Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1
Результаты матчей
Анже
Реймс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Анже
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 17
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:3 Реймс
Исход игры
Анже
21.6% (24)
Ничья
26.1% (29)
Реймс
52.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:2 Реймс
34.2% (38)
1:1 Ничья
24.3% (27)
1:0 Анже
13.5% (15)
0:1 Реймс
12.6% (14)
2:1 Анже
6.3% (7)
0:3 Реймс
1.8% (2)
1:3 Реймс
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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