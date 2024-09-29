18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сент-Этьен

16' Аблин Маттис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Батубинсика Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

15' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Томас Сорба из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Давиташвили Зурико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Микаэль Наде плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Лепенан Йоанн забивает ударом с левой ноги!

10' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Дуглас Гомес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

6' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

3' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля