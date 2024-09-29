Тур: 6. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Херраджи Абделатиф
1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коко
Маркус
44
Зезе
Натан
22
Томас
Сорба
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
19
Петро
Лео
37
Амугу
Матис
11
Олд
Бенжамин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Олд БенжаминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Нант
Сент-Этьен
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.7
Среднее время на гол
82
128
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.27
Среднее время на гол
69
70
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.33
|Лепенан Йоанн
|2
|0.33
|Дуглас Гомес
|1
|0.17
|Мохамед Мостафа
|1
|0.17
|Аблин Маттис
|1
|0.17
|Bahereba Guirassy
|1
|0.17
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кафаро Матьё
|1
|0.17
|Давиташвили Зурико
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|2
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Эква Пьер
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сент-Этьен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
3
25%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
2
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
3
21%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0
Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1
Результаты матчей
Нант
Сент-Этьен
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нант
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 16
|3
|18.
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Нант
79.5% (89)
Ничья
15.2% (17)
Сент-Этьен
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:1 Нант
27.7% (31)
1:0 Нант
24.1% (27)
2:0 Нант
21.4% (24)
1:1 Ничья
13.4% (15)
1:2 Сент-Этьен
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:0 Нант
1.8% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.8% (2)
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