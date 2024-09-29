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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Нант
1:0
Первый тайм: 28'
Сент-Этьен
0'
1:0
10' Гол
Лепенан Йоанн

Ход матча

10'
Лепенан Йоанн
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 112
Нант 79.5% (89)
X 15.2% (17)
Сент-Этьен 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нант
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
22
Томас
Сорба
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
4
Эква
Пьер
37
Амугу
Матис
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
11
Олд
Бенжамин
Нант
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Нант
Сент-Этьен

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:0
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.7

Среднее время на гол

82
128

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.27

Среднее время на гол

69
70

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.33
Лепенан Йоанн 2 0.33
Дуглас Гомес 1 0.17
Мохамед Мостафа 1 0.17
Аблин Маттис 1 0.17
Bahereba Guirassy 1 0.17
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кафаро Матьё 1 0.17
Давиташвили Зурико 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Коко Маркус 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Зезе Натан 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Фомба Ламин 1 0
Масон Иван 1 0
Эква Пьер 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сент-Этьен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
3
25%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
2
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
3
21%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0
Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1

Результаты матчей

Нант
Сент-Этьен

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нант
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Нант
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Реймс
 2:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 6 1 0 5 1 - 16 3
18.
Анже
 0:2 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Нант
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Анже
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Лион Чалета-Цар Дуе 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ларсонне Готье из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Нант пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 66%, Сент-Этьен: 34%.
    • 20'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Нант пытается что-то создать.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 19'
      Муэффек Аймен из команды Сент-Этьен в офсайде
    • 19'
      Батубинсика Дилан из команды Сент-Этьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 19'
      Давиташвили Зурико из команды Сент-Этьен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Сиссоко Ибраим II
    • 18'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 17'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сент-Этьен.
    • 16'
      Аблин Маттис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Батубинсика Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Аблин Маттис наказан за толчок Батубинсика Дилан
    • 15'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Удар от ворот произведет Сент-Этьен
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 66%, Сент-Этьен: 34%.
    • 15'
      Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 14'
      Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Томас Сорба из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Лепенан Йоанн из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Давиташвили Зурико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Сент-Этьен пытается что-то создать.
    • 12'
      Дуглас Гомес наказан за толчок Сиссоко Ибраим II
    • 11'
      Микаэль Наде плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 10'
      Г О О О О Л - Лепенан Йоанн забивает ударом с левой ноги!
    • 10'
      Нант пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 61%, Сент-Этьен: 39%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Сент-Этьен
    • 9'
      Дуглас Гомес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Кастеллетто Жан-Шарль задерживает мяч рукой
    • 6'
      Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Сент-Этьен
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 50%, Сент-Этьен: 50%.
    • 4'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Сент-Этьен контролирует мяч.
    • 3'
      Микаэль Наде из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сент-Этьен начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Нант 79.5% (89)
    X 15.2% (17)
    Сент-Этьен 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Сент-Этьен
    3.85
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    3.90
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Нант
    79.5% (89)
    Ничья
    15.2% (17)
    Сент-Этьен
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    27.7% (31)
    1:0 Нант
    24.1% (27)
    2:0 Нант
    21.4% (24)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    1:2 Сент-Этьен
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Нант
    1.8% (2)
    0:1 Сент-Этьен
    1.8% (2)
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