  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Херраджи Абделатиф
Нант
2:2
Конец матча
Сент-Этьен
0'
1:0
10' Гол
Лепенан Йоанн
2:0
49' Гол
Томас Сорба
53' Желтая карточка
Аблин Маттис
2:1
57' Гол
Сиссоко Ибраим
65' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
2:2
67' Пенальти
Сиссоко Ибраим
73' Желтая карточка
Амугу Матис
90' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
90' Желтая карточка
Ларсонне Готье
90' Красная карточка
Коко Маркус
90'+9

Ход матча

10'
Лепенан Йоанн
1:0
49'
Томас Сорба
(Лепенан Йоанн)
2:0
53'
Аблин Маттис
 
57'
2:1
Сиссоко Ибраим
(Давиташвили Зурико)
65'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
67'
2:2
Сиссоко Ибраим
73'
 
Амугу Матис
78'
 
Кафаро Матьё
Олд Бенжамин
78'
 
Стассин Лукас
Сиссоко Ибраим
79'
Мохамед Мостафа
Аблин Маттис
 
79'
Ганаго Игнатиус
Томас Сорба
 
83'
 
Бушуари Беньямин
Амугу Матис
88'
Молле Флоран
Чиривелья Педро
 
88'
Ассумани Демен
Лепенан Йоанн
 
89'
 
Боакье Агустен
Давиташвили Зурико
90'
Антуан Комбуаре
 
90'
 
Ларсонне Готье
90'
Коко Маркус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 536 Количество передач 356
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Нант 79.5% (89)
X 15.2% (17)
Сент-Этьен 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
22
Томас
Сорба
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
4
Эква
Пьер
37
Амугу
Матис
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
11
Олд
Бенжамин
Нант
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Нант
Сент-Этьен

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:0
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.7

Среднее время на гол

82
128

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.27

Среднее время на гол

69
70

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.33
Лепенан Йоанн 2 0.33
Дуглас Гомес 1 0.17
Томас Сорба 1 0.17
Мохамед Мостафа 1 0.17
Аблин Маттис 1 0.17
Bahereba Guirassy 1 0.17
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиссоко Ибраим II 2 (1) 0.33
Кафаро Матьё 1 0.17
Давиташвили Зурико 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсонне Готье 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Масон Иван 1 0
Эква Пьер 1 0
Амугу Матис 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сент-Этьен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
22%
2
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0
Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1

Результаты матчей

Нант
Сент-Этьен

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нант
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Нант 79.5% (89)
    X 15.2% (17)
    Сент-Этьен 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 2:2 Сент-Этьен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 2:2 Сент-Этьен

    Исход игры
    Нант
    79.5% (89)
    Ничья
    15.2% (17)
    Сент-Этьен
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    27.7% (31)
    1:0 Нант
    24.1% (27)
    2:0 Нант
    21.4% (24)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    1:2 Сент-Этьен
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Нант
    1.8% (2)
    0:1 Сент-Этьен
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный