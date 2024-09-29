Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

87' Эква Пьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Матис Амугу уходит с поля и его заменяет Бушуари Беньямин

82' Саймон Мозес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

81' Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

73' Матч возобновлен

73' Матис Амугу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Безумный фол. Матис Амугу грубо играет против соперника. Пострадал Коцца Николя

71' Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Матис Амугу пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

70' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

67' 'Г О О О О О Л - Сиссоко Ибраим II из команды Сент-Этьен забивает с пенальти! Он пробил правой. Альбан Ляфон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

65' Кастеллетто Жан-Шарль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' После проверки VAR судья изменил решение - Сент-Этьен пробьет пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

64' Микаэль Наде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Олд Бенжамин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Удар от ворот произведет Нант

54' ШТАНГА! Так было близко к голу - Аблин Маттис нанес удар в каркас ворот!

54' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Аблин Маттис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Томас Сорба забивает с левой ноги!

49' Лепенан Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника