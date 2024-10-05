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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Байер Л
2:2
Второй тайм: 70'
Хольштайн Киль
0'
1:0
4' Гол
Бонифасе Виктор
2:0
8' Гол
Хофманн Йонас
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Бонифасе Виктор
2:1
45' Гол
Гешвилль Макс
60' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
68' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
2:2
70' Пенальти
Арп Янн-Фите

Ход матча

4'
Бонифасе Виктор
(Паласиос Эсекиэль)
1:0
8'
Хофманн Йонас
(Паласиос Эсекиэль)
2:0
26'
Бонифасе Виктор
 
45'
2:1
Гешвилль Макс
(Холтби Льюис)
46'
 
Арп Янн-Фите
Матино Сюто
46'
 
Пихлер Бенедикт
Скрибски Стивен
60'
 
Кнудсен Магнус
60'
Террье Мартен
Хофманн Йонас
 
68'
Фримпонг Жереми
 
70'
2:2
Арп Янн-Фите

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 425 Количество передач 171
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 115
Байер Л 100% (115)
X 0% (0)
Хольштайн Киль 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хольштайн Киль
14.00
30.00
31.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
8
Андрих
Роберт
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
24
Кнудсен
Магнус
37
Гигович
Армин
8
Порат
Финн
7
Скрибски
Стивен
18
Матино
Сюто
Байер Л
3-4-2-1
Хольштайн Киль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 0.67
Вирц Флориан 4 (1) 0.67
Джака Гранит 1 0.17
Гримальдо Алехандро 1 0.17
Фримпонг Жереми 1 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Андрих Роберт 1 0.17
Та Джонатан 1 0.17
Террье Мартен 1 0.17
Инкапье Пьеро 1 0.17
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.67
Пихлер Бенедикт 1 0.17
Бернхардссон Александер 1 0.17
Гигович Армин 1 0.17
Гешвилль Макс 1 0.17
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 2 0
Андрих Роберт 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келати Анду 1 1
Кнудсен Магнус 2 0
Marcel Rapp 0 1
Порат Финн 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

8
0
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

15
8
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
56%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2

Результаты матчей

Байер Л
Хольштайн Киль

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Байер Л
 2:1 Заявка 6 4 1 1 16 - 11 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Вердер
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 11 9
10.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
11.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
13.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 0:2 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
18.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 6 0 1 5 8 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Байер Л
 2:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вердер
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 5 2
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Бохум
 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 2:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Контроль мяча: Байер Л: 73%, Хольштайн Киль: 27%.
  • 70'
    Г О О О О О Л - Арп Янн-Фите из команды Хольштайн Киль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукаш Градецки прыгнул не в ту сторону.
  • 68'
    Жереми Фримпонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 68'
    ПЕНАЛЬТИ! - Жереми Фримпонг атаковал сзади соперника. Это Гигович Армин заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 68'
    Хольштайн Киль пытается что-то создать.
  • 68'
    Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Байер Л пытается что-то создать.
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    Прогнозы 115
    Байер Л 100% (115)
    X 0% (0)
    Хольштайн Киль 0% (0)
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    Байер Л
    Ничья
    Хольштайн Киль
    14.00
    30.00
    31.00
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    Где смотреть матч Байер Л 2:2 Хольштайн Киль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Байер Л
    100% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    39.64% (44)
    Нет
    60.36% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    30.4% (35)
    3:0 Байер Л
    24.3% (28)
    3:1 Байер Л
    22.6% (26)
    2:1 Байер Л
    10.4% (12)
    4:1 Байер Л
    2.6% (3)
    1:0 Байер Л
    1.7% (2)
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