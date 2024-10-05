Жереми Фримпонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Г О О О О О О Л - Гешвилль Макс из команды Хольштайн Киль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

48' Хорошую попытку сделал Матино Сюто . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Холтби Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Холтби Льюис получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Холтби Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

37' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

36' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вайнер Тимон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Виктор Бонифасе из команды Байер Л в офсайде

28' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Байер Л отменен из-за положения "вне игры".

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

26' Г О О О О О Л! Байер Л забивает! Виктор Бонифасе отличился.

24' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Холтби Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Холтби Льюис не смог попасть в створ ударом издали

22' Скрибски Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Тимон Вайнер держит все под контролем

18' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

16' Порат Финн наказан за толчок Жереми Фримпонг

15' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Холтби Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Холтби Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

8' Вирц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Вирц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Хорошую попытку сделал Виктор Бонифасе. Удар в створ, но вратарь начеку

7' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Беккер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Г О О О О Л - Виктор Бонифасе забивает с левой ноги!

2' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола