Тур: 6. Стадион: БайАрена. Главный судья: Хартманн Роберт
2:2
Второй тайм: 70'
0'
1:0
4' ГолБонифасе Виктор
2:0
8' ГолХофманн Йонас
26' Undefined phrase: football_event_Бонифасе Виктор
2:1
45' ГолГешвилль Макс
60' Желтая карточкаКнудсен Магнус
68' Желтая карточкаФримпонг Жереми
2:2
70' ПенальтиАрп Янн-Фите
Ход матча
4'
8'
26'
45'
2:1
60'
68'
70'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
425 Количество передач 171
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4
|0.67
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.67
|Джака Гранит
|1
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.17
|Фримпонг Жереми
|1
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Андрих Роберт
|1
|0.17
|Та Джонатан
|1
|0.17
|Террье Мартен
|1
|0.17
|Инкапье Пьеро
|1
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.67
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.17
|Бернхардссон Александер
|1
|0.17
|Гигович Армин
|1
|0.17
|Гешвилль Макс
|1
|0.17
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келати Анду
|1
|1
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Порат Финн
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Гешвилль Макс
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
8
0
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
56%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Результаты матчей
Байер Л
Хольштайн Киль
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|11.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|18.
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Хольштайн Киль
Исход игры
Байер Л
100% (115)
Ничья
0% (0)
Хольштайн Киль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
30.4% (35)
3:0 Байер Л
24.3% (28)
3:1 Байер Л
22.6% (26)
2:1 Байер Л
10.4% (12)
4:1 Байер Л
2.6% (3)
1:0 Байер Л
1.7% (2)
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