  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Хольштайн Киль
Прогнозы 44
Байер Л 100% (44)
X 0% (0)
Хольштайн Киль 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хольштайн Киль
13.00
25.50
Реклама, zenit.win
26.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Байер Л
Хольштайн Киль

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 4 (1) 0.8
Бонифасе Виктор 3 0.6
Джака Гранит 1 0.2
Гримальдо Алехандро 1 0.2
Фримпонг Жереми 1 0.2
Андрих Роберт 1 0.2
Та Джонатан 1 0.2
Террье Мартен 1 0.2
Инкапье Пьеро 1 0.2
Гарсия Алеш 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.8
Пихлер Бенедикт 1 0.2
Бернхардссон Александер 1 0.2
Гигович Армин 1 0.2
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 2 0
Андрих Роберт 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келати Анду 1 1
Кнудсен Магнус 2 0
Marcel Rapp 0 1
Порат Финн 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

8
0
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

15
8
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
56%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2

Результаты матчей

Байер Л
Хольштайн Киль

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Хольштайн Киль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 93% завершится победой Хольштайн Киль.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.08. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.08 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Байер Л 100% (44)
    X 0% (0)
    Хольштайн Киль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Хольштайн Киль
    13.00
    25.50
    Реклама, zenit.win
    26.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Байер Л - Хольштайн Киль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Байер Л - Хольштайн Киль

    Исход игры
    Байер Л
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (13)
    Нет
    69.05% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    38.6% (17)
    3:0 Байер Л
    22.7% (10)
    2:1 Байер Л
    18.2% (8)
    3:1 Байер Л
    6.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Байер Л
    Хольштайн Киль
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный