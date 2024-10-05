Тур: 6. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Райчель Тобиас
2:1
Второй тайм: 71'
0'
16' Желтая карточкаФогт Кевин
17' Желтая карточкаШлоттербек Нико
1:0
26' ПенальтиФогт Кевин
41' Желтая карточкаЧжон Ву-Ён
2:0
45' ГолВертессен Йорбе
2:1
62' ГолРюэрсон Юлиан
Ход матча
16'
17'
26'
1:0
41'
45'
2:0
62'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
155 Количество передач 224
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роте
Том
11
Чжон
Ву-Ён
2
Коуту
Ян
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
21 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия Д
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.23
1.38
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|1
|0.17
|Вертессен Йорбе
|1
|0.17
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.17
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.17
|Роте Том
|1
|0.17
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.17
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|3
|0.5
|Адейеми Карим
|2
|0.33
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.33
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.33
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.17
|Мален Дониэлл
|1
|0.17
|Нмеча Феликс
|1
|0.17
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Чжон Ву-Ён
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
10
Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2
Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Боруссия Д
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|11.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|18.
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
6.1% (7)
Ничья
14% (16)
Боруссия Д
79.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
80% (88)
Меньше
20% (22)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
58.8% (67)
1:1 Ничья
9.6% (11)
1:3 Боруссия Д
8.8% (10)
0:2 Боруссия Д
5.3% (6)
2:1 Унион Берлин
4.4% (5)
0:1 Боруссия Д
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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