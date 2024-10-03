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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Унион Берлин
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 42
Унион Берлин 9.5% (4)
X 4.8% (2)
Боруссия Д 85.7% (36)
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Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
3.50
3.55
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Унион Берлин
Боруссия Д

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.23
1.38

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.2
Чжон Ву-Ён 1 0.2
Холлербах Бенедикт 1 0.2
Роте Том 1 0.2
Скарке Тим 0 0
Сибачо Жордан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 3 0.6
Адейеми Карим 2 0.4
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.4
Джан Эмре 2 (2) 0.4
Мален Дониэлл 1 0.2
Нмеча Феликс 1 0.2
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Роте Том 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Коуту Ян 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
10
Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2
Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Унион Берлин 9.5% (4)
    X 4.8% (2)
    Боруссия Д 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    3.50
    3.55
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    9.5% (4)
    Ничья
    4.8% (2)
    Боруссия Д
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.37% (35)
    Меньше
    14.63% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    57.1% (24)
    1:3 Боруссия Д
    11.9% (5)
    2:1 Унион Берлин
    9.5% (4)
    0:2 Боруссия Д
    9.5% (4)
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    Унион Берлин
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