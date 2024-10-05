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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Санкт-Паули
 
Позже
Майнц
Прогнозы 107
Санкт-Паули 32.7% (35)
X 43% (46)
Майнц 24.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Санкт-Паули
Ничья
Майнц
3.45
3.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
39
Вагнер
Роберт
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Санкт-Паули
3-4-3
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Майнц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:4
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
5:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.4
Афолайян Оладапо 1 0.2
Бухальфа Карло 1 0.2
Эггештайн Йоханнес 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 0.6
Амири Надим 2 (1) 0.4
Чхэ-Сон Ли II 1 0.2
Лайч Максим 1 0.2
Зиб Арминдо 1 0.2
Видмер Сильван 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 0
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Бо Энриксен 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Дженц Мориц 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
1
Санкт-Паули
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Майнц

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
13.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
Где смотреть матч Санкт-Паули - Майнц онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Санкт-Паули - Майнц

Исход игры
Санкт-Паули
32.7% (36)
Ничья
42.7% (47)
Майнц
24.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
49.52% (52)
Меньше
50.48% (53)
Обе команды забьют
Да
86.67% (91)
Нет
13.33% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (39)
2:1 Санкт-Паули
21.8% (24)
1:2 Майнц
16.4% (18)
1:0 Санкт-Паули
7.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (7)
0:1 Майнц
4.5% (5)
3:2 Санкт-Паули
1.8% (2)
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Санкт-Паули
Майнц
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