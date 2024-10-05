Тур: 6. Стадион: Millerntor Stadion. Главный судья: Дингерт Кристиан
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа "Санкт-Паули"
-
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
1 Волл БенВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Санкт-Паули
Майнц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.4
|Афолайян Оладапо
|1
|0.2
|Бухальфа Карло
|1
|0.2
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|0.6
|Амири Надим
|2 (1)
|0.4
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.2
|Лайч Максим
|1
|0.2
|Зиб Арминдо
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
1
Санкт-Паули
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Майнц
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа "Санкт-Паули"
-
Прогнозы на матч Санкт-Паули - Майнц
Исход игры
Санкт-Паули
32.7% (36)
Ничья
42.7% (47)
Майнц
24.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
49.52% (52)
Меньше
50.48% (53)
Обе команды забьют
Да
86.67% (91)
Нет
13.33% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (39)
2:1 Санкт-Паули
21.8% (24)
1:2 Майнц
16.4% (18)
1:0 Санкт-Паули
7.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (7)
0:1 Майнц
4.5% (5)
3:2 Санкт-Паули
1.8% (2)
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