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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 29546 Главный судья: Дингерт Кристиан
Санкт-Паули
0:3
Конец матча
Майнц
0'
0:1
5' Гол
Буркардт Джонатан
0:2
16' Гол
Зиб Арминдо
20' Желтая карточка
Зиб Арминдо
0:3
62' Гол
Буркардт Джонатан
79' Желтая карточка
Дженц Мориц
88' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Буркардт Джонатан
(Мвене Филлипп)
16'
0:2
Зиб Арминдо
(Амири Надим)
20'
 
Зиб Арминдо
62'
0:3
Буркардт Джонатан
(Амири Надим)
63'
Гилавоги Морган
Вагнер Роберт
 
63'
Синани Данел
Афолайян Оладапо
 
65'
 
Небель Пауль
Зиб Арминдо
79'
 
Дженц Мориц
83'
 
Хон Хён-Сок
Амири Надим
83'
Бэнкс Скотт
Эггештайн Йоханнес
 
83'
Рицка Ларс
Треу Филипп
 
88'
 
Кор Доминик
90'
 
Вайпер Нельсон
Буркардт Джонатан
90'
Альберс Андреас
Саад Элиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 505 Количество передач 420
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Санкт-Паули 32.7% (36)
X 42.7% (47)
Майнц 24.5% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
39
Вагнер
Роберт
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Санкт-Паули
3-4-3
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Майнц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:4
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
5:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.33
Афолайян Оладапо 1 0.17
Бухальфа Карло 1 0.17
Эггештайн Йоханнес 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.83
Амири Надим 2 (1) 0.33
Зиб Арминдо 2 0.33
Чхэ-Сон Ли II 1 0.17
Лайч Максим 1 0.17
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
1
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Майнц

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
3 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Майнц Буркардт Джонатан 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    Прогнозы 110
    Санкт-Паули 32.7% (36)
    X 42.7% (47)
    Майнц 24.5% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:3 Майнц

    Исход игры
    Санкт-Паули
    32.7% (36)
    Ничья
    42.7% (47)
    Майнц
    24.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.52% (52)
    Меньше
    50.48% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (91)
    Нет
    13.33% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (39)
    2:1 Санкт-Паули
    21.8% (24)
    1:2 Майнц
    16.4% (18)
    1:0 Санкт-Паули
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    6.4% (7)
    0:1 Майнц
    4.5% (5)
    3:2 Санкт-Паули
    1.8% (2)
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