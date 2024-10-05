Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Майнц играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Майнц

47' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

43' Игрок из команды Санкт-Паули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

40' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Игрок из команды Санкт-Паули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Афолайян Оладапо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

33' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Салиакас Манолис пробует нанести удар издали, но Робин Центнер ловит мяч

32' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

32' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Майнц

31' Афолайян Оладапо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Эггештайн Йоханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

29' Каси Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Афолайян Оладапо . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Удар от ворот произведет Майнц

28' Ирвайн Джексон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Эггештайн Йоханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Эггештайн Йоханнес . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Зиб Арминдо получает желтую карточку за толчок соперника.

20' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Смит Эрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Г О О О О Л - Зиб Арминдо забивает с правой ноги!

16' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Майнц

15' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Майнц

12' Ирвайн Джексон не смог попасть в створ ударом издали

12' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

12' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Саад Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

6' Василь Никола плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мвене Филлипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Майнц

2' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Санкт-Паули начинает с центра поля