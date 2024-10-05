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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Вердер
0:0
Второй тайм: 73'
Фрайбург
0'
36' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан

Ход матча

36'
 
Эггештайн Максимилиан
57'
Биттенкорт Леонардо
Альверо Скелли
 
66'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
66'
 
Муслия Флоран
Динкчи Эрен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 294 Количество передач 275
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Вердер 46% (52)
X 42.5% (48)
Фрайбург 11.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Фрайбург
3.60
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
6
Стаге
Йенс
6
Альверо
Скелли
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Вердер
3-4-2-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Фрайбург

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.93

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Среднее время на гол

71
66

Всего голов

45
48

Голов в среднем за матч

1.55
1.66

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.5
Дукш Марвин 1 (1) 0.17
Кён Деррик 1 0.17
Агу Феликс 1 0.17
Нжинма Джастин 1 0.17
Малатини Хулиан 1 0.17
Вайзер Митчелл 0 0
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 0.33
Адаму Чуквубике 2 0.33
Кюблер Лукас 2 0.33
Доан Рицу 2 0.33
Хёлер Лукас 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Грюлль Марко 1 0
Топп Кеке 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
50%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
50%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
27%
2
29%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0
Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1

Результаты матчей

Вердер
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вердер
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Байер Л
 2:1 Заявка 6 4 1 1 16 - 11 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Вердер
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 11 9
10.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
11.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
12.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
13.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 0:2 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
18.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 6 0 1 5 8 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Байер Л
 2:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вердер
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 5 2
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Бохум
 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 2:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Вольфсбург
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 2:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 1:2 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Ох, нехорошо это выглядит. Динкчи Эрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Динкчи Эрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, Фрайбург: 47%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 64'
      Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 63'
      Фрайбург начинает контратаку
    • 63'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 62'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Вердер: 54%, Фрайбург: 46%.
    • 60'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Биттенкорт Леонардо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Фрайбург контролирует мяч.
    • 58'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 57'
      Тактическая замена. Альверо Скелли уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
    • 57'
      Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 56'
      Шанс! Шмид Романо из команды Вердер пробил головой, но мимо
    • 56'
      Альверо Скелли из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 54'
      Вердер контролирует мяч.
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Адаму Чуквубике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Динкчи Эрен из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Альверо Скелли
    • 52'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 50'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 49'
      Вердер контролирует мяч.
    • 48'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Адаму Чуквубике
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 113
    Вердер 46% (52)
    X 42.5% (48)
    Фрайбург 11.5% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Фрайбург
    3.60
    3.70
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    2.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Вердер
    46% (52)
    Ничья
    42.5% (48)
    Фрайбург
    11.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (96)
    Нет
    12.73% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (35)
    2:1 Вердер
    31% (35)
    2:2 Ничья
    9.7% (11)
    1:2 Фрайбург
    8.8% (10)
    1:0 Вердер
    6.2% (7)
    3:2 Вердер
    3.5% (4)
    2:0 Вердер
    2.7% (3)
    0:1 Фрайбург
    1.8% (2)
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