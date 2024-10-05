Тур: 6. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Вельц Тобиас
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
294 Количество передач 275
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
20
Шмид
Романо
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоНападающий
-
42 Топп КекеНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Фрайбург
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.93
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Среднее время на гол
71
66
Всего голов
45
48
Голов в среднем за матч
1.55
1.66
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|3
|0.5
|Дукш Марвин
|1 (1)
|0.17
|Кён Деррик
|1
|0.17
|Агу Феликс
|1
|0.17
|Нжинма Джастин
|1
|0.17
|Малатини Хулиан
|1
|0.17
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Штарк Никлас
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2
|0.33
|Адаму Чуквубике
|2
|0.33
|Кюблер Лукас
|2
|0.33
|Доан Рицу
|2
|0.33
|Хёлер Лукас
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адаму Чуквубике
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
5
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
50%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
50%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
27%
2
29%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0
Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1
Результаты матчей
Вердер
Фрайбург
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вердер
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|11.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|18.
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург
Исход игры
Вердер
46% (52)
Ничья
42.5% (48)
Фрайбург
11.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
87.27% (96)
Нет
12.73% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (35)
2:1 Вердер
31% (35)
2:2 Ничья
9.7% (11)
1:2 Фрайбург
8.8% (10)
1:0 Вердер
6.2% (7)
3:2 Вердер
3.5% (4)
2:0 Вердер
2.7% (3)
0:1 Фрайбург
1.8% (2)
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