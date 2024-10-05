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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 41000 Главный судья: Вельц Тобиас
Вердер
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
36' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
0:1
75' Гол
Доан Рицу
90' Желтая карточка
Малатини Хулиан
90'+6

Ход матча

36'
 
Эггештайн Максимилиан
57'
Биттенкорт Леонардо
Альверо Скелли
 
66'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
66'
 
Муслия Флоран
Динкчи Эрен
75'
0:1
Доан Рицу
(Грифо Винченцо)
77'
 
Хёфлер Николас
Грифо Винченцо
79'
Грюлль Марко
Агу Феликс
 
79'
Деман Оливье
Кён Деррик
 
83'
 
Хёлер Лукас
Патрик Остерхаге
83'
 
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
86'
Топп Кеке
Стаге Йенс
 
86'
Бёрк Оливер
Юнг Антони
 
90'
Малатини Хулиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 611 Количество передач 419
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Вердер 46% (52)
X 42.5% (48)
Фрайбург 11.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
6
Стаге
Йенс
6
Альверо
Скелли
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Вердер
3-4-2-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Фрайбург

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.93

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Среднее время на гол

71
66

Всего голов

45
48

Голов в среднем за матч

1.55
1.66

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.5
Дукш Марвин 1 (1) 0.17
Кён Деррик 1 0.17
Агу Феликс 1 0.17
Нжинма Джастин 1 0.17
Малатини Хулиан 1 0.17
Вайзер Митчелл 0 0
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 3 0.5
Грифо Винченцо 2 0.33
Адаму Чуквубике 2 0.33
Кюблер Лукас 2 0.33
Хёлер Лукас 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5
Вердер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
50%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
25%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0
Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1

Результаты матчей

Вердер
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вердер
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 2:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
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Топ нарушителей
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вердер: 58%, Фрайбург: 42%.
  • 96'
    Муслия Флоран из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Атуболу Ноа из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 113
    Вердер 46% (52)
    X 42.5% (48)
    Фрайбург 11.5% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Вердер
    46% (52)
    Ничья
    42.5% (48)
    Фрайбург
    11.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (96)
    Нет
    12.73% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (35)
    2:1 Вердер
    31% (35)
    2:2 Ничья
    9.7% (11)
    1:2 Фрайбург
    8.8% (10)
    1:0 Вердер
    6.2% (7)
    3:2 Вердер
    3.5% (4)
    2:0 Вердер
    2.7% (3)
    0:1 Фрайбург
    1.8% (2)
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