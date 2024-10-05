Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

90' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Удар от ворот произведет Фрайбург

90' Вайзер Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Вердер

89' Оооо... вот это был удар! Хёлер Лукас должен был забить с этой позиции.

89' Хёлер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Муслия Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку

84' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Патрик Остерхаге получил легкую травму, и его заменил Хёлер Лукас

83' Ох, нехорошо это выглядит. Патрик Остерхаге получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

79' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с левой ноги!

75' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Удар от ворот произведет Фрайбург

74' Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

73' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

70' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Фрайбург

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Динкчи Эрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Динкчи Эрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Вердер

64' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Вердер

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Биттенкорт Леонардо . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

57' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Фрайбург

56' Альверо Скелли из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Адаму Чуквубике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.