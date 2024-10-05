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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 24630 Главный судья: Бурда Макс
Бохум
1:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
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Вранкс Астер
0:1
21' Гол
Томаш Тьягу
0:2
37' Гол
Винд Йонас
38' Желтая карточка
Винд Йонас
38' Желтая карточка
Медич Яков
38' Желтая карточка
Peter Zeidler
56' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
1:2
72' Гол
Боаду Мирон
1:2
88' Не забитый пенальти
Винд Йонас
1:3
88' Гол
Винд Йонас
90'+7

Ход матча

19'
 
Вранкс Астер
21'
0:1
Томаш Тьягу
(Эль-Амин Амура Мохамед)
37'
0:2
Винд Йонас
(Эль-Амин Амура Мохамед)
38'
 
Винд Йонас
38'
Медич Яков
 
38'
Peter Zeidler
 
56'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
60'
Дашнер Лукас
Де Вит Дани
 
60'
Брошински Мориц
Лосилья Антони
 
72'
Боаду Мирон
(Брошински Мориц)
1:2
73'
 
Фишер Килиан
Баку Ридле
73'
 
Виммер Патрик
Томаш Тьягу
79'
 
Эзкан Салих
Вранкс Астер
79'
 
Герхардт Янник
Каминьски Якуб
88'
Бальде Алиу
Ордец Иван
 
88'
Миёши Коджи
Боаду Мирон
 
88'
1:2
Винд Йонас
88'
1:3
Винд Йонас
90'
 
Меле Йоаким
Эль-Амин Амура Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 406 Количество передач 304
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Бохум 14.9% (17)
X 28.9% (33)
Вольфсбург 56.1% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
32
Виттек
Максимилиан
6
Сиссоко
Ибраима
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
10
Де
Вит
Дани
33
Хофманн
Филипп
9
Боаду
Мирон
1
Грабара
Камиль
18
Вавро
Денис
3
Борнаув
Себастьян
4
Кулиеракис
Костас
20
Баку
Ридле
16
Каминьски
Якуб
6
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Бохум
4-3-1-2
Вольфсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Бохум
Вольфсбург

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
4:0
Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2.29
0.33

Среднее время на гол

39
270

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.15
1.15

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.33
Беро Матуш 2 0.33
Де Вит Дани 1 0.17
Дашнер Лукас 1 0.17
Хофманн Филипп 0 0
Брошински Мориц 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.5
Борнаув Себастьян 2 0.33
Майер Ловро 2 (1) 0.33
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.17
Арнольд Максимилиан 1 0.17
Сванберг Маттиас 1 0.17
Баку Ридле 1 0.17
Томаш Тьягу 1 0.17
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Зесигер Седрик 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Герхардт Янник 0 1
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
2
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
31%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1
Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1
Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2

Результаты матчей

Бохум
Вольфсбург

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 2:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Отличную игру провел сегодня Томаш Тьягу! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бохум: 58%, Вольфсбург: 42%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24630 болельщиков
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 97'
    Миёши Коджи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Герхардт Янник ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Бохум контролирует мяч.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Кулиеракис Костас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Алиу Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Дашнер Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Борнаув Себастьян успешно блокирует удар.
    • 91'
      Миёши Коджи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Бохум 14.9% (17)
    X 28.9% (33)
    Вольфсбург 56.1% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бохум 1:3 Вольфсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:3 Вольфсбург

    Исход игры
    Бохум
    14.9% (17)
    Ничья
    28.9% (33)
    Вольфсбург
    56.1% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    82.57% (90)
    Нет
    17.43% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    39.5% (45)
    1:1 Ничья
    21.9% (25)
    0:1 Вольфсбург
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    7% (8)
    1:0 Бохум
    5.3% (6)
    2:1 Бохум
    4.4% (5)
    1:3 Вольфсбург
    3.5% (4)
    2:3 Вольфсбург
    1.8% (2)
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