Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Алиу Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Бохум

48' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

43' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Вольфсбург

40' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рефери не любит споров - именно за это Peter Zeidler сейчас получил желтую

38' Медич Яков получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Винд Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Г О О О О Л - Винд Йонас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

37' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Якуб Каминьский нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Удар от ворот произведет Вольфсбург

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Вольфсбург

29' Лосилья Антони из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хофманн Филипп наказан за толчок Астер Вранкс

26' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Якуб Каминьский навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Пасслак Феликс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Г О О О О Л - Томаш Тьягу забивает с левой ноги!

21' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

20' После проверки VAR рефери поменял решение - Бохум не будет бить пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бохум

19' ПЕНАЛЬТИ! - Астер Вранкс из команды Вольфсбург нарушает правила.

19' Астер Вранкс успешно блокирует удар.

18' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Якуб Каминьский навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Пасслак Феликс наказан за толчок Якуб Каминьский

15' Хорошую попытку сделал Боаду Мирон . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Медич Яков выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Камиль Грабара держит все под контролем

13' Астер Вранкс наказан за толчок Хофманн Филипп

12' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

11' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

10' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Бохум

7' Якуб Каминьский навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Вольфсбург

4' Якуб Каминьский наказан за толчок Пасслак Феликс

3' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля