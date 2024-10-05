Тур: 6. Стадион: Воновия Рурштадион. Зрители: 24630 Главный судья: Бурда Макс
1:3
Конец матча
0'
19' Undefined phrase: football_event_Вранкс Астер
0:1
21' ГолТомаш Тьягу
0:2
37' ГолВинд Йонас
38' Желтая карточкаВинд Йонас
38' Желтая карточкаМедич Яков
38' Желтая карточкаPeter Zeidler
56' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
1:2
72' ГолБоаду Мирон
1:2
88' Не забитый пенальтиВинд Йонас
1:3
88' ГолВинд Йонас
90'+7
Ход матча
19'
21'
37'
38'
38'
38'
72'
1:2
88'
1:2
88'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
406 Количество передач 304
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Вольфсбург
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2.29
0.33
Среднее время на гол
39
270
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2.15
1.15
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
78
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.33
|Беро Матуш
|2
|0.33
|Де Вит Дани
|1
|0.17
|Дашнер Лукас
|1
|0.17
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.5
|Борнаув Себастьян
|2
|0.33
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.33
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.17
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.17
|Сванберг Маттиас
|1
|0.17
|Баку Ридле
|1
|0.17
|Томаш Тьягу
|1
|0.17
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Грабара Камиль
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
2
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
31%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1
Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1
Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2
Результаты матчей
Бохум
Вольфсбург
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бохум
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|10.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:3 Вольфсбург
Исход игры
Бохум
14.9% (17)
Ничья
28.9% (33)
Вольфсбург
56.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
82.57% (90)
Нет
17.43% (19)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
39.5% (45)
1:1 Ничья
21.9% (25)
0:1 Вольфсбург
8.8% (10)
2:2 Ничья
7% (8)
1:0 Бохум
5.3% (6)
2:1 Бохум
4.4% (5)
1:3 Вольфсбург
3.5% (4)
2:3 Вольфсбург
1.8% (2)
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