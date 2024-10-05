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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Оцелул Галац
1:1
Первый тайм: 19'
Университатя Крайова
0'
1:0
5' Гол
Stipe Juric
1:1
14' Гол
Баярам Штефан

Ход матча

5'
Stipe Juric
(Фредерик)
1:0
14'
1:1
Баярам Штефан
(Juraj Badelj)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Университатя Крайова
3.82
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3.05
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2.30
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Все Коэффициенты
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
31
Живулич
Диего
5
Nikola
Stevanovic
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
9
Stipe
Juric
11
Alexandru
Pop
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
23
Кэпэцынэ
Михай
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
24
Лукич
Йован
Оцелул Галац
Университатя Крайова

История личных встреч

Оцелул Галац
Университатя Крайова

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:1
С
1:3
С
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.93
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
96

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.27
Stipe Juric 3 0.27
Alexandru Pop 3 0.27
Фредерик 1 0.09
Yuri Cisotti 1 0.09
David Maftei 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 7 (1) 0.58
Баярам Штефан 3 0.25
Кольич Элвир 2 0.17
Парадела Луис 1 0.08
Меквабишвили Анзор 1 0.08
Takuto Oshima 1 0.08
Stefan Bana 1 0.08
Зайков Джоко 1 0.08
Кэпэцынэ Михай 1 0.08
Мальдонадо Дениль 1 0.08
Хури Льес 0 0
Иван Андрей 0 0
Банку Никусор 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 3 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Парадела Луис 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Хури Льес 2 0
Банку Никусор 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Баярам Штефан 2 0
Takuto Oshima 2 0
Кольич Элвир 1 0
Сьерра Грего 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Лукич Йован 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
13
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
6
46%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
8
42%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3

Результаты матчей

Оцелул Галац
Университатя Крайова

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 1:1 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 1:1 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
14.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
4.
Университатя Крайова
 1:1 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Оцелул Галац
 1:1 5 2 3 0 5 - 2 9
10.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
15.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 1:1 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
12.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
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    Оцелул Галац
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.82
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    3.05
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    2.30
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    Оцелул Галац
    Университатя Крайова
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