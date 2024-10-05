Тур: 12. Стадион: Оцелул. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
5'
1:0
14'
1:1
Владение мячом
27
David
Maftei
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
24
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
-
22 Лопес ЯгоЗащитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Stefan Bana
-
17 Мора Карлос
-
27 David Barbu
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Крайова
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.93
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
96
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.27
|Stipe Juric
|3
|0.27
|Alexandru Pop
|3
|0.27
|Фредерик
|1
|0.09
|Yuri Cisotti
|1
|0.09
|David Maftei
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|0.58
|Баярам Штефан
|3
|0.25
|Кольич Элвир
|2
|0.17
|Парадела Луис
|1
|0.08
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.08
|Takuto Oshima
|1
|0.08
|Stefan Bana
|1
|0.08
|Зайков Джоко
|1
|0.08
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.08
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.08
|Хури Льес
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikola Stevanovic
|2
|1
|Доринель Мунтеану
|3
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Yuri Cisotti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Iustin Popescu
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Парадела Луис
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
13
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
6
46%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
8
42%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
56
19
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|3.
|1:1
|11
|4
|7
|0
|11 - 5
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|4.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|10.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3