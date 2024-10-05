Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Джурич Василие

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Iustin Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

82' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Лукич Йован получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Лукич Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Стипе Юрич оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Никола Стеванович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

61' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац подал угловой слева.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Alexandru Pop наказан за толчок Влэдою Штефан

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля