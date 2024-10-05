Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Alin Roman . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Георге Валентин пробует нанести удар издали, но Михай Попа держит все под контролем

39' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

36' Мохаммед Камара совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Соарес Гильерме выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

35' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

35' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Камбери Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мохаммед Камара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

30' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Болгадо Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж в офсайде

16' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с левой ноги!

16' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Симао Роша . Удар в створ, но вратарь начеку

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру