  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
ЧФР Клуж
2:0
Перерыв
Политехника Яссы
0'
1:0
10' Гол
Мохаммед Камара
2:0
16' Гол
Мунтяну Луис
36' Желтая карточка
Мохаммед Камара
44' Undefined phrase: football_event_
Самайоа Николас

Ход матча

10'
Мохаммед Камара
(Дяк Чиприан)
1:0
16'
Мунтяну Луис
(Джокович Дамьян)
2:0
36'
Мохаммед Камара
 
44'
 
Самайоа Николас

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Политехника Яссы
1.40
Реклама, zenit.win
8.00
8.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
4
Болгадо
Леонардо
3
Абейд
Али
45
Камора
Мауру
88
Джокович
Дамьян
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
11
Георге
Валентин
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
20
Stefan
Stefanovici
10
Alin
Roman
II
22
Камбери
Флориан
ЧФР Клуж
Политехника Яссы

История личных встреч

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:3
С
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 5 0.45
Бирлигея Даниэль 2 0.18
Дяк Чиприан 2 (1) 0.18
Тахцидис Панайотис 2 0.18
Паун-Александру Константин 2 0.18
Михаэль Петер 2 0.18
Джокович Дамьян 1 0.09
Нкололо Бени 1 0.09
Кореница Меритон 1 0.09
Мохаммед Камара 1 0.09
Болгадо Леонардо 1 0.09
Robert Filip 1 0.09
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.25
Teixeira Goncalo 2 0.17
Alin Roman II 1 0.08
Камбери Флориан 1 0.08
Самайоа Николас 1 0.08
Tailson 1 0.08
Соарес Гильерме 1 0.08
Stefan Stefanovici 1 0.08
Andrei Gheorghita 0 0
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 6 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Айети Арлинд 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Крешич Антон 1 0
Бобен Матия 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Фика Алин 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Rares Ispas 3 0
Tailson 3 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Alin Roman II 1 0
Георге Валентин 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Роберт Мишкович 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
7
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
6
32%
2
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

14
14
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
1
1.5
1
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
3
1.5
3
8
4
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 11 5 4 2 19 - 10 19
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
4.
ЧФР Клуж
 2:0 11 5 3 3 21 - 14 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Политехника Яссы
 0:2 12 4 2 6 11 - 17 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
14.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 2:0 8 4 1 3 16 - 12 13
3.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 0:2 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
10.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
15.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 2:0 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
12.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 0:2 6 1 1 4 3 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 55%, Политехника Яссы: 45%.
  • 47'
    Фернандес Хесус из команды Политехника Яссы перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Политехника Яссы
    1.40
    Реклама, zenit.win
    8.00
    8.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:0 Политехника Яссы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЧФР Клуж
    Политехника Яссы
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный