Тур: 12. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Bogdan Dumitrache
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМохаммед Камара
2:0
16' ГолМунтяну Луис
36' Желтая карточкаМохаммед Камара
44' Undefined phrase: football_event_Самайоа Николас
76' Вторая желтая карточкаМохаммед Камара
2:1
88' ПенальтиБордеяну Михай
90'+9
Ход матча
10'
1:0
16'
2:0
36'
44'
76'
88'
2:1
Владение мячом
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
13 Симао РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
-
-
99 Tailson
-
-
Главный тренер: Сэндои Эмил
История личных встреч
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|5
|0.45
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.18
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.18
|Тахцидис Панайотис
|2
|0.18
|Паун-Александру Константин
|2
|0.18
|Михаэль Петер
|2
|0.18
|Джокович Дамьян
|1
|0.09
|Нкололо Бени
|1
|0.09
|Кореница Меритон
|1
|0.09
|Мохаммед Камара
|1
|0.09
|Болгадо Леонардо
|1
|0.09
|Robert Filip
|1
|0.09
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|4 (1)
|0.33
|Teixeira Goncalo
|2
|0.17
|Alin Roman II
|1
|0.08
|Камбери Флориан
|1
|0.08
|Самайоа Николас
|1
|0.08
|Tailson
|1
|0.08
|Соарес Гильерме
|1
|0.08
|Stefan Stefanovici
|1
|0.08
|Andrei Gheorghita
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|6
|2
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
|Симао Роша
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Tailson
|3
|0
|Andrei Gheorghita
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Alin Roman II
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Роберт Мишкович
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
3
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
7
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
50%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
15%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Пропущено
15
16
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
21
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
83
39
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|3.
|1:1
|11
|4
|7
|0
|11 - 5
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|4.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|10.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3