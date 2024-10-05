Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Илие Матей

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

88' Г О О О О О Л - Бордеяну Михай из команды Политехника Яссы забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Михай Попа прыгнул не в ту сторону.

87' ПЕНАЛЬТИ! - Луи Мунтяну играет рукой в штрафной! Луи Мунтяну вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

87' После проверки VAR судья изменил решение - Политехника Яссы пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Политехника Яссы

84' Andrei Gheorghita пробует нанести удар издали, но Михай Попа держит все под контролем

83' Andrei Gheorghita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж в офсайде

80' Судья сигнализирует, что Тайлсон из команды Политехника Яссы поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну

80' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Тодороски Тодор получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Соарес Гильерме выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

73' Andrei Gheorghita оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Камбери Флориан пробует нанести удар издали, но Михай Попа ловит мяч

71' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Фика Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Фика Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Мохаммед Камара не смог попасть в створ ударом издали

66' Михай Попа из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Тайлсон

64' Меритон Кореница выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

58' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Матч возобновлен

55' Симао Роша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Andrei Gheorghita не смог попасть в створ ударом издали

51' Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Меритон Кореница