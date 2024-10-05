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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
10' Гол
Мохаммед Камара
2:0
16' Гол
Мунтяну Луис
36' Желтая карточка
Мохаммед Камара
44' Undefined phrase: football_event_
Самайоа Николас
76' Вторая желтая карточка
Мохаммед Камара
2:1
88' Пенальти
Бордеяну Михай
90'+9
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
4
Болгадо
Леонардо
3
Абейд
Али
45
Камора
Мауру
88
Джокович
Дамьян
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
11
Георге
Валентин
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
20
Stefan
Stefanovici
10
Alin
Roman
II
22
Камбери
Флориан
ЧФР Клуж
Политехника Яссы

История личных встреч

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:3
С
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 5 0.45
Бирлигея Даниэль 2 0.18
Дяк Чиприан 2 (1) 0.18
Тахцидис Панайотис 2 0.18
Паун-Александру Константин 2 0.18
Михаэль Петер 2 0.18
Джокович Дамьян 1 0.09
Нкололо Бени 1 0.09
Кореница Меритон 1 0.09
Мохаммед Камара 1 0.09
Болгадо Леонардо 1 0.09
Robert Filip 1 0.09
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 4 (1) 0.33
Teixeira Goncalo 2 0.17
Alin Roman II 1 0.08
Камбери Флориан 1 0.08
Самайоа Николас 1 0.08
Tailson 1 0.08
Соарес Гильерме 1 0.08
Stefan Stefanovici 1 0.08
Andrei Gheorghita 0 0
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 6 2
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Айети Арлинд 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Крешич Антон 1 0
Бобен Матия 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Фика Алин 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Rares Ispas 3 0
Tailson 3 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Alin Roman II 1 0
Георге Валентин 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Роберт Мишкович 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
3
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
7
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
50%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
15%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Пропущено

15
16
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
2
4
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
1
1.5
1
5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
3
9
4
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 1:1 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 1:1 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
14.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
4.
Университатя Крайова
 1:1 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Оцелул Галац
 1:1 5 2 3 0 5 - 2 9
10.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
15.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 1:1 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
12.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
  • 97'
    Симао Роша ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Болгадо Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Илие Матей пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Тайлсон из команды Политехника Яссы поставил подножку. Пострадал Меритон Кореница
  • 96'
    ЧФР Клуж начинает контратаку
  • 96'
    Болгадо Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
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