Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

47' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Laurentiu Vlasceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Constantin Adrian Toma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Кристя Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ionut Coada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Тьям Мамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Джеле Джордан получил желтую карточку от судьи

22' Г О О О О Л - Constantin Adrian Toma левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

16' Г О О О О Л - Джеле Джордан забивает с правой ноги!

16' Кипчу Александру плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Laurentiu Vlasceanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

12' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' [team] совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

7' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

4' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе