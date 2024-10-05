Тур: 12. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Robert Avram
2:1
Второй тайм: 58'
0'
1:0
16' ГолДжеле Джордан
21' Желтая карточкаМасоэро Лукас Габриэль
2:0
22' ГолConstantin Adrian Toma
26' Желтая карточкаДжеле Джордан
2:1
52' ГолМиранян Артур
53' Undefined phrase: football_event_Laurentiu Vlasceanu
Ход матча
16'
1:0
22'
26'
52'
2:1
Владение мячом
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Униря Слобозия
Университатя Клуж
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|5 (2)
|0.42
|Джеле Джордан
|2
|0.17
|Пурече Флориан
|1
|0.08
|Andrei Dorobantu
|1
|0.08
|Constantin Adrian Toma
|1
|0.08
|Filip Ilie
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|0
|0
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Перяну Овидиу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|5 (5)
|0.42
|Vladislav Blanuta
|4
|0.33
|Тьям Мамаду
|3
|0.25
|Бик Овидиу
|1
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.08
|Миранян Артур
|1
|0.08
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.08
|Попеску Овидиу
|1
|0.08
|Раца Вадим
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеле Джордан
|2
|1
|Медина Паоло
|3
|0
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Stefan Pacionel
|3
|0
|Alexandru Dinu
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Gabriel Lazar
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Ionut Coada
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Ласуре Даниэль
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Униря Слобозия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
8
Униря Слобозия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Университатя Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
4
44%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
33%
1
6%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
6
38%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3
Результаты матчей
Униря Слобозия
Университатя Клуж
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 8
|22
|2.
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|3.
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|6.
|10
|4
|3
|3
|19 - 14
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|9.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|12.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|14.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|1:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3