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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Robert Avram
Униря Слобозия
2:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
16' Гол
Джеле Джордан
20' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
2:0
22' Гол
Constantin Adrian Toma
25' Желтая карточка
Джеле Джордан
2:1
52' Гол
Миранян Артур
53' Undefined phrase: football_event_
Laurentiu Vlasceanu
2:2
63' Гол
Раду Бобок
80' Желтая карточка
Кипчу Александру
89' Желтая карточка
Vladislav Blanuta
90'+7
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
10
Constantin
Adrian
Toma
8
Ionut
Coada
27
Stefan
Pacionel
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
7
Laurentiu
Vlasceanu
11
Джеле
Джордан
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
7
Robert
Mihai
Silaghi
10
Нистор
Дан
99
Перейра
Илдеберту
93
Тьям
Мамаду
Униря Слобозия
Университатя Клуж

История личных встреч

Униря Слобозия
Университатя Клуж

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛI
1:2
ЛI
2:2
ЛI
2:0
ЛI
3:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 5 (2) 0.42
Джеле Джордан 2 0.17
Пурече Флориан 1 0.08
Andrei Dorobantu 1 0.08
Constantin Adrian Toma 1 0.08
Filip Ilie 1 0.08
Аганович Аднан 0 0
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Перяну Овидиу 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (5) 0.42
Vladislav Blanuta 4 0.33
Тьям Мамаду 3 0.25
Бик Овидиу 1 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.08
Миранян Артур 1 0.08
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.08
Попеску Овидиу 1 0.08
Раду Бобок 1 0.08
Раца Вадим 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеле Джордан 2 1
Медина Паоло 3 0
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Stefan Pacionel 3 0
Alexandru Dinu 1 1
Аганович Аднан 2 0
Камара Секу 2 0
Marius Antoche 2 0
Русу Денис 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Gabriel Lazar 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Ionut Coada 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Раца Вадим 3 0
Симон Габриэл 3 0
Кипчу Александру 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Бик Овидиу 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Нистор Дан 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Ласуре Даниэль 1 0
Раду Бобок 1 0
Robert Mihai Silaghi 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
3
Униря Слобозия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
8
Униря Слобозия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Университатя Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
18
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
4
36%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3

Результаты матчей

Униря Слобозия
Университатя Клуж

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 11 5 4 2 19 - 10 19
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
4.
ЧФР Клуж
 2:0 11 5 3 3 21 - 14 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Политехника Яссы
 0:2 12 4 2 6 11 - 17 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
14.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 2:0 8 4 1 3 16 - 12 13
3.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 0:2 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
10.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
15.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 2:0 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
12.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 0:2 6 1 1 4 3 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
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