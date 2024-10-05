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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
АЕЛ Лимасол
2:1
Перерыв
Этникос Ахна
0'
0:1
3' Гол
Гонсалес Пабло II
22' Желтая карточка
Мамас Рафаил
1:1
31' Гол
Уэдраого Дилан
2:1
44' Гол
Столник Марко

Ход матча

3'
0:1
Гонсалес Пабло II
22'
Мамас Рафаил
 
31'
Уэдраого Дилан
1:1
44'
Столник Марко
2:1
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АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Среднее время на гол

71
122

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
87

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 2 0.4
Лесовой Даниил 2 0.4
Уэдраого Дилан 2 0.4
Столник Марко 1 0.2
Сингх Лютер 1 0.2
Тричковски Иван 1 (1) 0.2
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 3 0.5
Гонсалес Пабло II 2 0.33
Офори Ричард 1 0.17
Де Ириондо Мануэль 1 0.17
Стилиану Мариос 1 0.17
Липски Патрик 1 0.17
Julian Bonetto 1 0.17

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Дилан 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Току Эммануэль 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Де Ириондо Мануэль 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
40%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕЛ Лимасол
 2:1 5 3 0 2 9 - 9 9
6.
Анортосис
 3:0 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Омония Арадиппу
 2:1 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Этникос Ахна
 1:2 6 1 2 3 10 - 13 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 0:3 6 1 0 5 7 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 1:2 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Анортосис
 3:0 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
АЕЛ Лимасол
 2:1 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Омония Арадиппу
 2:1 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 1:2 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 1:2 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 0:3 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Омония Арадиппу
 2:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 1:2 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2:1 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 0:3 4 1 0 3 4 - 12 3
13.
Анортосис
 3:0 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
Аполлон Бруно Араужо 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 3
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  • Первый тайм
  • 44'
    Г О О О О Л - Столник Марко бьет в цель!
  • 31'
    Г О О О О Л - Уэдраого Дилан бьет в цель!
  • 22'
    Мамас Рафаил получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Гонсалес Пабло II бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой АЕЛ Лимасол.
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