Тур: 6.
2:1
Перерыв
0'
0:1
3' ГолГонсалес Пабло II
22' Желтая карточкаМамас Рафаил
1:1
31' ГолУэдраого Дилан
2:1
44' ГолСтолник Марко
Ход матча
3'
22'
31'
1:1
44'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Jalil Saadi
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Среднее время на гол
71
122
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
87
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|2
|0.4
|Лесовой Даниил
|2
|0.4
|Уэдраого Дилан
|2
|0.4
|Столник Марко
|1
|0.2
|Сингх Лютер
|1
|0.2
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.2
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|3
|0.5
|Гонсалес Пабло II
|2
|0.33
|Офори Ричард
|1
|0.17
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.17
|Стилиану Мариос
|1
|0.17
|Липски Патрик
|1
|0.17
|Julian Bonetto
|1
|0.17
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Брено Родригес
|1
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
40%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|0:3
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|14.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|0:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|13.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|Аполлон
|Бруно Араужо
|3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|3