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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
АЕЛ Лимасол
5:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
0:1
3' Гол
Гонсалес Пабло II
22' Желтая карточка
Мамас Рафаил
1:1
31' Гол
Уэдраого Дилан
2:1
44' Гол
Столник Марко
2:2
48' Гол
Nicolas Andereggen
3:2
63' Гол
Панайоту Антреас
4:2
68' Гол
Макрис Андреас
69' Желтая карточка
Стилиану Мариос
5:2
87' Гол
Макрис Андреас
90' Желтая карточка
Yiannis Gerolemou
90'+5
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Среднее время на гол

71
122

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
87

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 0.8
Лесовой Даниил 2 0.4
Уэдраого Дилан 2 0.4
Столник Марко 1 0.2
Панайоту Антреас 1 0.2
Сингх Лютер 1 0.2
Тричковски Иван 1 (1) 0.2
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 4 0.67
Гонсалес Пабло II 2 0.33
Офори Ричард 1 0.17
Де Ириондо Мануэль 1 0.17
Стилиану Мариос 1 0.17
Липски Патрик 1 0.17
Julian Bonetto 1 0.17

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Дилан 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Де Ириондо Мануэль 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
5
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
5
1
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
Аполлон Бруно Араужо 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 3
Весь список
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