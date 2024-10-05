Тур: 6.
5:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГонсалес Пабло II
22' Желтая карточкаМамас Рафаил
1:1
31' ГолУэдраого Дилан
2:1
44' ГолСтолник Марко
2:2
48' ГолNicolas Andereggen
3:2
63' ГолПанайоту Антреас
4:2
68' ГолМакрис Андреас
69' Желтая карточкаСтилиану Мариос
5:2
87' ГолМакрис Андреас
90' Желтая карточкаYiannis Gerolemou
90'+5
Ход матча
3'
22'
31'
1:1
44'
2:1
48'
63'
3:2
68'
4:2
69'
87'
5:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Jalil Saadi
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Среднее время на гол
71
122
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
87
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4
|0.8
|Лесовой Даниил
|2
|0.4
|Уэдраого Дилан
|2
|0.4
|Столник Марко
|1
|0.2
|Панайоту Антреас
|1
|0.2
|Сингх Лютер
|1
|0.2
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.2
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|4
|0.67
|Гонсалес Пабло II
|2
|0.33
|Офори Ричард
|1
|0.17
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.17
|Стилиану Мариос
|1
|0.17
|Липски Патрик
|1
|0.17
|Julian Bonetto
|1
|0.17
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Брено Родригес
|1
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
23
15
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|Аполлон
|Бруно Араужо
|3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|3