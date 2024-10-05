Тур: 6.
3:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолХрисопулос Константинос
26' Желтая карточкаХрисопулос Константинос
2:0
37' ГолКонсейсау Сержиу
3:0
38' ГолАртиматас Костакис
61' Желтая карточкаХрисостому Андреас
3:1
76' ГолAndreas Fragkou
89' Желтая карточкаТчаха Серж
90'+5
Ход матча
24'
37'
2:0
38'
76'
3:1
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christodoulos Christodoulou
История личных встреч
Анортосис
Неа Саламина
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
15.2%
24.2%
20 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
140%
0 побед 7 ничьих 6 побед
38 матчей
68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.3%
39.5%
5.2%
21 победа 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
46
Голов в среднем за матч
1.83
2.3
Среднее время на гол
49
39
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
0.7
0.83
Среднее время на гол
128
108
Всего голов
47
61
Голов в среднем за матч
1.24
1.61
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
56
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|4 (1)
|0.67
|Консейсау Сержиу
|1
|0.17
|Артиматас Костакис
|1
|0.17
|Хрисостому Андреас
|1
|0.17
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.17
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.33
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.33
|Веллиос Апостолос
|2 (1)
|0.33
|Andreas Fragkou
|1
|0.17
|Гбелле Гарланд
|1
|0.17
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Хрисопулос Константинос
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Гбелле Гарланд
|2
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
0
Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1
Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Неа Саламина
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|Аполлон
|Бруно Араужо
|3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|3