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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Анортосис
3:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
24' Гол
Хрисопулос Константинос
26' Желтая карточка
Хрисопулос Константинос
2:0
37' Гол
Консейсау Сержиу
3:0
38' Гол
Артиматас Костакис
61' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
3:1
76' Гол
Andreas Fragkou
89' Желтая карточка
Тчаха Серж
90'+5
Анортосис
Неа Саламина

История личных встреч

Анортосис
Неа Саламина

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
15.2%
24.2%
20 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 6 побед

38 матчей

68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.3%
39.5%
5.2%
21 победа 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПД
0:3
ПД
2:2
ТМК
0:4
ПД
0:2
ПД
4:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ТМК
0:2
ПД
2:0
ПД
1:4
К
0:2
К
1:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
0:4

Голы

Всего голов

33
46

Голов в среднем за матч

1.83
2.3

Среднее время на гол

49
39

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.7
0.83

Среднее время на гол

128
108

Всего голов

47
61

Голов в среднем за матч

1.24
1.61

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

72
56

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 4 (1) 0.67
Консейсау Сержиу 1 0.17
Артиматас Костакис 1 0.17
Хрисостому Андреас 1 0.17
Хрисопулос Константинос 1 0.17
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурмишай Фиорин 2 0.33
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.33
Веллиос Апостолос 2 (1) 0.33
Andreas Fragkou 1 0.17
Гбелле Гарланд 1 0.17

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрисостому Андреас 3 0
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Хрисопулос Константинос 2 0
Кику Франсишку 1 0
Илиев Атанас 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Младжович Боян 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Гбелле Гарланд 2 0
Бехарано Данни 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Тчаха Серж 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
0
Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1
Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Неа Саламина

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
Аполлон Бруно Араужо 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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