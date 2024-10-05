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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Родина Москва
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 109
Родина Москва 19.3% (21)
X 50.5% (55)
Арсенал Тула 30.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Родина Москва
Ничья
Арсенал Тула
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Родина Москва
Арсенал Тула

История личных встреч

Родина Москва
Арсенал Тула

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 5 0.42
Рейна Йорди 2 0.17
Шадринцев Дмитрий 2 0.17
Гордюшенко Астемир 1 0.08
Концевой Артём Александрович 1 0.08
Бурлаков Матвей 1 0.08
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.17
Липовой Данил 2 0.17
Попов Артём 1 0.08
Цараев Алан 1 0.08
Раздорских Никита 1 0.08
Хабибов Ансор 1 0.08
Большаков Кирилл 1 0.08
Одейинка Малик 1 0.08
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 4 0
Мусаев Леон 4 0
Фищенко Руслан 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 3 0
Попов Артём 2 0
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Волков Захар 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
92% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
4
50%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0
Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0

Результаты матчей

Родина Москва
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
3
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Урал Бегич Сильвие 1 3
Чайка Нестеров Александр 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 30 минут.



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    • Прогнозы 109
    Родина Москва 19.3% (21)
    X 50.5% (55)
    Арсенал Тула 30.3% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.85
    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Родина Москва
    19.3% (21)
    Ничья
    50.5% (55)
    Арсенал Тула
    30.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.98% (35)
    Меньше
    66.02% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    78.64% (81)
    Нет
    21.36% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (46)
    1:2 Арсенал Тула
    15.6% (17)
    2:1 Родина Москва
    10.1% (11)
    0:1 Арсенал Тула
    8.3% (9)
    1:0 Родина Москва
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    1:3 Арсенал Тула
    1.8% (2)
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