Тур: 13.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Арсенал Тула
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|5
|0.42
|Рейна Йорди
|2
|0.17
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.17
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.08
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.08
|Бурлаков Матвей
|1
|0.08
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.17
|Липовой Данил
|2
|0.17
|Попов Артём
|1
|0.08
|Цараев Алан
|1
|0.08
|Раздорских Никита
|1
|0.08
|Хабибов Ансор
|1
|0.08
|Большаков Кирилл
|1
|0.08
|Одейинка Малик
|1
|0.08
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Клещенко Александр
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|3
|0
|Попов Артём
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
92% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
4
50%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0
Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0
Результаты матчей
Родина Москва
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
62
23
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
22
34
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогнозы на матч Родина Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Родина Москва
23.1% (9)
Ничья
48.7% (19)
Арсенал Тула
28.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (16)
Меньше
56.76% (21)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (17)
1:2 Арсенал Тула
17.9% (7)
2:1 Родина Москва
17.9% (7)
0:1 Арсенал Тула
5.1% (2)
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