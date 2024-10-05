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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Аустрия Вена
2:1
Второй тайм: 90+'
Гразер
0'
22' Желтая карточка
Marco Gantschnig
1:0
24' Пенальти
Фитц Доминик
26' Желтая карточка
Dennis Dressel
29' Желтая карточка
Галвао Лукас
36' Желтая карточка
Мэлоун Морис
49' Желтая карточка
Thorsten Schriebl
1:1
51' Гол в свои ворота
Галвао Лукас
65' Желтая карточка
Италиано Джейкоб
68' Желтая карточка
Сатин Мурат
2:1
70' Гол в свои ворота
Lukas Graf
73' Желтая карточка
Винлёф Маттео
90' Желтая карточка
Филипович Петар
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
6
Philipp
Maybach
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
1
Jakob
Meierhofer
15
Lukas
Graf
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
14
Италиано
Джейкоб
24
Dennis
Dressel
20
Thorsten
Schriebl
27
Росенбергер
Бенжамен
12
Вучич
Ромео
28
Фризер
Доминик
10
Christian
Lichtenberger
Аустрия Вена
5-3-2
Гразер
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Гразер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.33
Фитц Доминик 2 (1) 0.22
Мэлоун Морис 2 0.22
Винлёф Маттео 1 0.11
Галвао Лукас 1 0.11
Фишер Манфред 1 0.11
Хускович Муарем 1 0.11
Abubakr Barry 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.22
Вучич Ромео 2 0.22
Christian Lichtenberger 1 0.11
Atsushi Zaizen 1 0.11
Филипович Петар 1 0.11
Michael Cheukoua 1 0.11
Ципот Тио 1 0.11
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Мадернер Даниэль 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abubakr Barry 5 0
Галвао Лукас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фишер Манфред 3 0
Драгович Александр 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Прелец Ник 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Италиано Джейкоб 2 0
Christian Lichtenberger 2 0
Michael Lang2 2 0
Ципот Тио 2 0
Филипович Петар 1 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Сатин Мурат 1 0
Michael Cheukoua 1 0
Marco Gantschnig 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
3
Аустрия Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Гразер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
4
27%
1-15
6
55%
1
7%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Гразер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0
Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5

Результаты матчей

Аустрия Вена
Гразер

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 2:1 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 2 2 9 - 10 11
9.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 1:2 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Аустрия Вена
 2:1 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 1:2 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
7.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Аустрия Вена
 2:1 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 1:2 5 0 2 3 6 - 11 2
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Вольфсбергер Балло Тьерно 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Весь список
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