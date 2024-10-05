Тур: 9. Стадион: Дженерали Арена.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаMarco Gantschnig
1:0
24' ПенальтиФитц Доминик
26' Желтая карточкаDennis Dressel
29' Желтая карточкаГалвао Лукас
36' Желтая карточкаМэлоун Морис
49' Желтая карточкаThorsten Schriebl
1:1
51' Гол в свои воротаГалвао Лукас
65' Желтая карточкаИталиано Джейкоб
68' Желтая карточкаСатин Мурат
2:1
70' Гол в свои воротаLukas Graf
73' Желтая карточкаВинлёф Маттео
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90' Вторая желтая карточкаФилипович Петар
90'+10
Ход матча
22'
24'
1:0
26'
29'
36'
51'
1:1
65'
68'
70'
2:1
73'
90'
90'
90'
90'
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
Аустрия Вена
Гразер
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.33
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.22
|Мэлоун Морис
|2
|0.22
|Винлёф Маттео
|1
|0.11
|Галвао Лукас
|1
|0.11
|Фишер Манфред
|1
|0.11
|Хускович Муарем
|1
|0.11
|Abubakr Barry
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.22
|Вучич Ромео
|2
|0.22
|Christian Lichtenberger
|1
|0.11
|Atsushi Zaizen
|1
|0.11
|Филипович Петар
|1
|0.11
|Michael Cheukoua
|1
|0.11
|Ципот Тио
|1
|0.11
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|5
|0
|Галвао Лукас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Визингер Филип
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|2
|1
|Milos Jovicic
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Ципот Тио
|2
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Michael Cheukoua
|1
|0
|Marco Gantschnig
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
3
Аустрия Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Гразер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
3
60%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
8%
4
24%
1-15
6
50%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Гразер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0
Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5
Результаты матчей
Аустрия Вена
Гразер
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
45
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|4 (3)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4