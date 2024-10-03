Тур: 13.
Позже
История личных встреч
Урал
Торпедо Москва
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.63
2.29
Среднее время на гол
55
39
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.25
|Ионов Алексей
|2
|0.17
|Секулич Мартин
|2
|0.17
|Эрик Бикфалви
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.08
|Каштанов Алексей
|1
|0.08
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|Железнов Юрий
|1
|0.08
|Ишков Илья
|1
|0.08
|Воронов Максим
|1
|0.08
|Итало VI
|1
|0.08
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.08
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|3
|0.25
|Корян Аршак
|2
|0.17
|Максимов Максим
|2
|0.17
|Чупаёв Александр
|2
|0.17
|Червяков Руслан
|2
|0.17
|Нетфуллин Равиль
|2 (1)
|0.17
|Галкин Владислав
|1
|0.08
|Манелов Ираклий
|1
|0.08
|Соколов Артём
|1
|0.08
|Шитов Виталий
|1
|0.08
|Чурич Марио
|1
|0.08
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|2
|1
|Мишкич Даниел
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
13
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
60%
3
60%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
39%
7
39%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0
Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3
Результаты матчей
Урал
Торпедо Москва
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Урал
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогнозы на матч Урал - Торпедо Москва
Исход игры
Урал
45.7% (21)
Ничья
34.8% (16)
Торпедо Москва
19.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (14)
2:1 Урал
26.1% (12)
1:0 Урал
13% (6)
1:2 Торпедо Москва
8.7% (4)
0:1 Торпедо Москва
6.5% (3)
2:0 Урал
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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