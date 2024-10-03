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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Урал
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 46
Урал 45.7% (21)
X 34.8% (16)
Торпедо Москва 19.6% (9)
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Урал
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История личных встреч

Урал
Торпедо Москва

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:2
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПД
2:6
ПД
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
2.29

Среднее время на гол

55
39

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.25
Ионов Алексей 2 0.17
Секулич Мартин 2 0.17
Эрик Бикфалви 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.08
Каштанов Алексей 1 0.08
Егорычев Андрей 1 0.08
Железнов Юрий 1 0.08
Ишков Илья 1 0.08
Воронов Максим 1 0.08
Итало VI 1 0.08
Мишкич Даниел 1 (1) 0.08
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 3 0.25
Корян Аршак 2 0.17
Максимов Максим 2 0.17
Чупаёв Александр 2 0.17
Червяков Руслан 2 0.17
Нетфуллин Равиль 2 (1) 0.17
Галкин Владислав 1 0.08
Манелов Ираклий 1 0.08
Соколов Артём 1 0.08
Шитов Виталий 1 0.08
Чурич Марио 1 0.08
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 2 1
Мишкич Даниел 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
13
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
60%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
39%
7
39%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0
Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3

Результаты матчей

Урал
Торпедо Москва

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Урал
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
2
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Урал 45.7% (21)
    X 34.8% (16)
    Торпедо Москва 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
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    Прогнозы на матч Урал - Торпедо Москва

    Исход игры
    Урал
    45.7% (21)
    Ничья
    34.8% (16)
    Торпедо Москва
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 Урал
    26.1% (12)
    1:0 Урал
    13% (6)
    1:2 Торпедо Москва
    8.7% (4)
    0:1 Торпедо Москва
    6.5% (3)
    2:0 Урал
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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