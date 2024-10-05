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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Лоуренс Джеймс
60' Желтая карточка
Диарра Мамаду
74' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
74' Желтая карточка
Валльнер Сильван
1:1
83' Гол
Тафернер Маттойс
90'+5
40
Стейскал
Адам
5
Лоуренс
Джеймс
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
7
Quincy
Butler
33
Ридер
Флориан
12
Луксе
Андреас
2
Штраусс
Фабио
15
Маранда
Мануэль
4
Валльнер
Сильван
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
13
Шмидт
Александер
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
Сваровски Тироль
3-4-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:4
ТМК
4:3
ТМК
4:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:3

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.88

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
53

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.22
Скрбо Стефан 1 0.11
Диарра Мамаду 1 0.11
Блуме Брор 1 0.11
Лоуренс Джеймс 1 0.11
Устюндаг Джем 1 0.11
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 0.67
Гойгингер Томас 1 0.11
Добрас Кристиан 1 0.11
Simon Pirkl 1 0.11
Носс Конор 1 0.11
Simon Seidl 1 0.11
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Тафернер Маттойс 3 0
Устюндаг Джем 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Ronivaldo II 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Гойгингер Томас 2 0
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Морманн Мартин 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
5
Сваровски Тироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Блау-Вайсс Линц
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2
Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1
ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 2 2 9 - 10 11
9.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
7.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Вольфсбергер Балло Тьерно 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Весь список
  • 65'
    Simon Seidl уходит с поля. Пашич Алем выходит вместо него
  • 60'
    Mahamadou Diarra получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Шмидт Александер уходит с поля. Пол Менса выходит вместо него
  • 60'
    Ридер Флориан уходит с поля. Mahamadou Diarra выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Лоуренс Джеймс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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