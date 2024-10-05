Тур: 6.
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолФерье Морган
21' Желтая карточкаAlexandros Theocharous
0:2
25' ГолMichael Simoes Domingues2
30' Желтая карточкаБаджи Стефан
42' Желтая карточкаMichael Simoes Domingues2
1:2
42' ГолJay Enem
45' Желтая карточкаКарп Кэтэлин
45' Желтая карточкаПсалтис Парис
68' Желтая карточкаХейлен Майкл
78' Желтая карточкаЛория Гиорги
81' Желтая карточкаSotiris Fiakas
90'+5
Ход матча
15'
0:1
25'
30'
42'
1:2
45'
45'
68'
78'
81'
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
-
47 Jay Enem
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Fabinho IV
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
-
-
-
43 Joao Sidonio
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
Главный тренер: Hugo Martins
История личных встреч
Омония 29-го Мая
Омония Арадиппу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
1.25
Среднее время на гол
360
72
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
180
80
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|2 (1)
|0.33
|Iasonas Pikis
|1
|0.17
|Jay Enem
|1
|0.17
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.33
|Жуниор Таварес
|1
|0.17
|Ферье Морган
|1
|0.17
|Joao Sidonio
|1
|0.17
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sotiris Fiakas
|3
|0
|Труич Никола
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Омония Арадиппу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Арадиппу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Омония 29-го Мая
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Омония Арадиппу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
Омония Арадиппу
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
Омония Арадиппу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|Аполлон
|Бруно Араужо
|3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|3