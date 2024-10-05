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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Верес
1:1
Первый тайм: 39'
Заря
0'
0:1
10' Гол
Горбач Игорь
1:1
19' Гол
Мрвалевич Марко
36' Желтая карточка

Ход матча

10'
0:1
Горбач Игорь
19'
Мрвалевич Марко
(Mykhaylo Protasevych)
1:1
36'
 
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Заря
3.30
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3.40
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2.38
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Все Коэффициенты
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
8
Dmytro
Godya
87
Мрвалевич
Марко
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.22
Клёц Дмитрий 2 0.22
Мрвалевич Марко 2 (1) 0.22
Степанюк Руслан 1 0.11
Гайдучик Николай 1 0.11
Mykhaylo Protasevych 0 0
Кампос Луан 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джордан 2 0.22
Будковский Филипп 2 0.22
Яцык Александр 1 0.11
Мичин Петар 1 0.11
Герреро Эдуардо 1 0.11
Горбач Игорь 1 0.11
Jakov Basic 1 0.11
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 3 0
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Dmytro Godya 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Горбач Игорь 1 0
Gabriel Eskinja 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
4
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Заря
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1
Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1
Заря
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2
Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1

Результаты матчей

Верес
Заря

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Верес
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Заря
 1:1 9 4 1 4 9 - 10 13
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 13 - 3 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
Верес
 1:1 9 1 4 4 8 - 13 7
14.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 1:1 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
Верес
 1:1 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Заря
 1:1 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
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