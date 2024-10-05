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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Верес
2:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
9' Гол
Горбач Игорь
1:1
18' Гол
Мрвалевич Марко
36' Желтая карточка
Горбач Игорь
39' Желтая карточка
Jakov Basic
2:1
54' Гол
Кампос Луан
82' Желтая карточка
Супряга Владислав
85' Желтая карточка
Кампос Луан
90' Желтая карточка
Бартулович Младен
90' Желтая карточка
Вантух Роман
90' Желтая карточка
Когут Богдан
90'+6
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
8
Dmytro
Godya
87
Мрвалевич
Марко
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.22
Клёц Дмитрий 2 0.22
Мрвалевич Марко 2 (1) 0.22
Кампос Луан 1 0.11
Степанюк Руслан 1 0.11
Гайдучик Николай 1 0.11
Mykhaylo Protasevych 0 0
Iago Siqueira 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джордан 2 0.22
Будковский Филипп 2 0.22
Яцык Александр 1 0.11
Мичин Петар 1 0.11
Герреро Эдуардо 1 0.11
Горбач Игорь 1 0.11
Jakov Basic 1 0.11
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 3 0
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Вовченко Семён 2 0
Mykhaylo Protasevych 2 0
Iago Siqueira 2 0
Когут Богдан 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Dmytro Godya 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Горбач Игорь 2 0
Бартулович Младен 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0
Gabriel Eskinja 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
4
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Заря
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1
Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1
Заря
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2
Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1

Результаты матчей

Верес
Заря

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Верес
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 0:0 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 0:0 8 3 4 1 13 - 3 13
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 0:0 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 0:0 5 1 3 1 5 - 3 6
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Jakov Basic получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Михаил Протасевич получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Горбач Игорь получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Михаил Протасевич сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Мрвалевич Марко бьет в цель!
    • 9'
      Денис Антюх сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Верес 2:1 Заря онлайн

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