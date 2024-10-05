Тур: 9. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
9' ГолГорбач Игорь
1:1
18' ГолМрвалевич Марко
36' Желтая карточкаГорбач Игорь
39' Желтая карточкаJakov Basic
2:1
54' ГолКампос Луан
82' Желтая карточкаСупряга Владислав
85' Желтая карточкаКампос Луан
90' Желтая карточкаБартулович Младен
90' Желтая карточкаВантух Роман
90' Желтая карточкаКогут Богдан
90'+6
Ход матча
9'
0:1
18'
36'
39'
54'
2:1
85'
90'
90'
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
10
Леовижилду
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
История личных встреч
Верес
Заря
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.22
|Клёц Дмитрий
|2
|0.22
|Мрвалевич Марко
|2 (1)
|0.22
|Кампос Луан
|1
|0.11
|Степанюк Руслан
|1
|0.11
|Гайдучик Николай
|1
|0.11
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
|Iago Siqueira
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джордан
|2
|0.22
|Будковский Филипп
|2
|0.22
|Яцык Александр
|1
|0.11
|Мичин Петар
|1
|0.11
|Герреро Эдуардо
|1
|0.11
|Горбач Игорь
|1
|0.11
|Jakov Basic
|1
|0.11
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Mykhaylo Protasevych
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
|Gabriel Eskinja
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
4
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Заря
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1
Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1
Заря
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2
Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1
Результаты матчей
Верес
Заря
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Верес
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
31
25
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 3
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|4 - 20
|5
|16.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3