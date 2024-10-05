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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Вольфсбергер
2:3
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
10' Гол
Patrik Mijic
0:2
57' Гол
Кайнц Тобиас
1:2
68' Гол
Балло Тьерно
1:3
71' Гол
Fabian Wilfinger
78' Желтая карточка
Angelo Gattermayer
87' Желтая карточка
Fabian Wilfinger
90' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
2:3
90' Гол
Angelo Gattermayer
90' Желтая карточка
Furkan Demir
90'+6
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
27
Chibuike
Nwaiwu
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
8
Писингер
Симон
44
Омич
Эрвин
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
27
Прокоп
Доминик
23
Кайнц
Тобиас
36
Омореги
Джастин
5
Диарра
Юба
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
Вольфсбергер
4-2-3-1
Хартберг
4-5-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Хартберг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:3
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.78

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.11
2.13

Среднее время на гол

81
42

Всего голов

24
33

Голов в среднем за матч

1.41
1.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
46

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.44
Балло Тьерно 4 (1) 0.44
Erik Kojzek 3 0.33
Атанга Давид 2 0.22
Писингер Симон 2 0.22
Баумгартнер Доминик 2 0.22
Ульманн Максимилиан 2 0.22
Angelo Gattermayer 1 0.11
Омич Эрвин 1 0.11
Яшич Адис 0 0
Chibuike Nwaiwu 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 4 (1) 0.5
Maximilian Fillafer 2 0.25
Афдияй Донис 1 0.13
Кайнц Тобиас 1 0.13
Прокоп Доминик 1 0.13
Fabian Wilfinger 1 0.13
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Furkan Demir 0 0
Manuel Pfeifer 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Chibuike Nwaiwu 1 0
Erik Kojzek 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Диарра Юба 2 0
Fabian Wilfinger 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Furkan Demir 1 0
Хайль Юрген 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Компош Пауль 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
4
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
2
20%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
5
24%
3
30%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

16
11
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0
ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1
СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2

Результаты матчей

Вольфсбергер
Хартберг

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
3
5
4
5
2.5
1
7
3
6
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Блау-Вайсс Линц
 9 4 2 3 12 - 13 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Вольфсбергер
 9 4 1 4 21 - 16 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 2 2 9 - 10 11
9.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 9 0 4 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
7.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Вольфсбергер Балло Тьерно 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Тьерно Балло сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Angelo Gattermayer бьет в цель!
  • 93'
    Фуркан Демир получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Ульманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Fabian Wilfinger получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Кайнц Тобиас уходит с поля. Marco Hoffmann выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
    • 10'
      Афдияй Донис сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Патрик Мийич бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 2:3 Хартберг онлайн

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