Тур: 9. Стадион: Лавантталь Арена.
2:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолPatrik Mijic
0:2
57' ГолКайнц Тобиас
1:2
68' ГолБалло Тьерно
1:3
71' ГолFabian Wilfinger
78' Желтая карточкаAngelo Gattermayer
87' Желтая карточкаFabian Wilfinger
90' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
2:3
90' ГолAngelo Gattermayer
90' Желтая карточкаFurkan Demir
90'+6
Ход матча
10'
0:1
57'
0:2
68'
1:2
71'
1:3
87'
90'
90'
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
-
47 Erik Kojzek
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Furkan Demir
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Вольфсбергер
Хартберг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.78
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.11
2.13
Среднее время на гол
81
42
Всего голов
24
33
Голов в среднем за матч
1.41
1.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
46
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.44
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.44
|Erik Kojzek
|3
|0.33
|Атанга Давид
|2
|0.22
|Писингер Симон
|2
|0.22
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.22
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.22
|Angelo Gattermayer
|1
|0.11
|Омич Эрвин
|1
|0.11
|Яшич Адис
|0
|0
|Chibuike Nwaiwu
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|4 (1)
|0.5
|Maximilian Fillafer
|2
|0.25
|Афдияй Донис
|1
|0.13
|Кайнц Тобиас
|1
|0.13
|Прокоп Доминик
|1
|0.13
|Fabian Wilfinger
|1
|0.13
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Furkan Demir
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
4
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
2
20%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
5
24%
3
30%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
16
11
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0
ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1
СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2
Результаты матчей
Вольфсбергер
Хартберг
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
22
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
35
45
17
36
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|4 (3)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4