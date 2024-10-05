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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Александрия
1:1
Конец матча
Рух Львов
0'
17' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
77' Желтая карточка
Квасница Илья
79' Желтая карточка
Vitaliy Roman
88' Желтая карточка
Филиппов Александр
1:0
88' Гол
Филиппов Александр
90' Желтая карточка
Скорко Данил
90' Желтая карточка
Miguel II
1:1
90' Пенальти
Краснопир Игорь
90'+15
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
55
Смирный
Евгений
21
Беляев
Александр
9
Филиппов
Александр
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
7
Климчук
Юрий
71
Oleh
Fedor
10
Притула
Остап
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
Александрия
Рух Львов

История личных встреч

Александрия
Рух Львов

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.63

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

144
144

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.63
Ковалец Кирилл 3 0.38
Juan Alvina 2 0.25
Джеовани 1 0.13
Шабанов Артём 1 0.13
Miguel II 1 0.13
Калюжный Иван 1 0.13
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.63
Квасница Илья 3 0.38
Карабин Ярослав 2 0.25
Vitaliy Kholod 1 0.13
Притула Остап 1 (1) 0.13
Рунич Василий 1 0.13
Klayver 1 0.13
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 3 0
Калюжный Иван 2 0
Филиппов Александр 2 0
Скорко Данил 2 0
Мартынюк Александр 1 0
Шабанов Артём 1 0
Miguel II 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Квасница Илья 2 0
Oleh Fedor 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
3
75%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
6
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
7
50%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0
Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Александрия
Рух Львов

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Александрия
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
2.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Денис Пидгурский получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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