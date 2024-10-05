Тур: 9. Стадион: Ника.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
77' Желтая карточкаКвасница Илья
79' Желтая карточкаVitaliy Roman
88' Желтая карточкаФилиппов Александр
1:0
88' ГолФилиппов Александр
90' Желтая карточкаСкорко Данил
90' Желтая карточкаMiguel II
1:1
90' ПенальтиКраснопир Игорь
90'+15
Ход матча
17'
77'
79'
88'
90'
90'
90'
1:1
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Klayver
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Александрия
Рух Львов
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
0.63
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
144
144
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.63
|Ковалец Кирилл
|3
|0.38
|Juan Alvina
|2
|0.25
|Джеовани
|1
|0.13
|Шабанов Артём
|1
|0.13
|Miguel II
|1
|0.13
|Калюжный Иван
|1
|0.13
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.63
|Квасница Илья
|3
|0.38
|Карабин Ярослав
|2
|0.25
|Vitaliy Kholod
|1
|0.13
|Притула Остап
|1 (1)
|0.13
|Рунич Василий
|1
|0.13
|Klayver
|1
|0.13
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирный Евгений
|3
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
3
75%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
6
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
7
50%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0
Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Александрия
Рух Львов
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Александрия
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
35
17
35
17
26
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3