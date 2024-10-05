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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Уфа
2:3
Второй тайм: 86'
СКА-Хабаровск
0'
1:0
16' Гол
Адаев Владислав
1:1
42' Гол
Гонгапшев Альбек
59' Желтая карточка
64' Желтая карточка
2:1
70' Гол
Корнюшин Даниил
2:2
81' Гол
Шарль
2:3
84' Гол
Шарль

Ход матча

16'
Адаев Владислав
1:0
42'
1:1
Гонгапшев Альбек
59'
 
64'
 
64'
Ложкин Владислав
Адаев Владислав
 
64'
Гыстаров Расул
Агеян Мигран
 
70'
Корнюшин Даниил
2:1
73'
 
Шарль
Гонгапшев Альбек
74'
 
Мартинес Борха
Емельянов Роман
79'
 
Гаглоев Александр
Алиев Камран
79'
 
Гонгадзе Георгий
Гаджимурадов Рамазан
81'
2:2
Шарль
84'
2:3
Шарль
Прогнозы 110
Уфа 50% (55)
X 40% (44)
СКА-Хабаровск 10% (11)
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Уфа
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Уфа
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Уфа
СКА-Хабаровск

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:3
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаев Владислав 2 0.15
Ложкин Владислав 2 0.15
Агеян Мигран 2 0.15
Кутин Денис 1 0.08
Муллин Камиль 1 0.08
Гуренко Артём 1 0.08
Анисимов Андрей 1 0.08
Корнюшин Даниил 1 0.08
Пасевич Роман 1 0.08
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 0.23
Симонян Артём 2 0.15
Алиев Камран 2 0.15
Гаджимурадов Рамазан 2 0.15
Шарль 2 0.15
Быков Артём 1 0.08
Першин Никита 1 0.08
Гонгапшев Альбек 1 0.08

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 6 0
Адаев Владислав 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Кутин Денис 1 1
Карпов Вадим 2 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Гыстаров Расул 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 4 1
Першин Никита 4 0
Емельянов Роман 2 0
Быков Артём 2 0
Бавин Юрий 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Симонян Артём 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0

Результаты матчей

Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
СКА-Хабаровск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
7
Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
СКА-Хабаровск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

10
11
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
7
70%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
6
33%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
47%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0
Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0
СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0

Результаты матчей

Уфа
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Уфа
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
СКА-Хабаровск
 3:2 Заявка 13 5 3 5 14 - 20 18
7.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
8.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
9.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 2:3 Заявка 13 2 4 7 12 - 18 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 3:2 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 2:3 Заявка 7 1 1 5 9 - 13 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
СКА-Хабаровск
 3:2 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
13.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
14.
Уфа
 2:3 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
15.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Гуренко вместо Стоцкого на поле в составе "Уфы" появился на концовку встречи. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • 2 гола - дубль!
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАРЛЬ! 2:3!
    И уже выходит команда гостей вперед! Шарль на левом фланге получил мяч, сместился в центр и пробил в ближний угол. Сфера под перекладину влетела, дубль!
  • 83'
    По сути, с близкого расстояния производил Шарль удар по воротам соперника, так что у кипера "Уфы" не было шансов спасти свою команду. 
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАРЛЬ! 2:2!
    Сравнивают счет снова гости! Подача от Гаглоева с левого края последовала в центр штрафной. Яо головой пробил по рамке, сумев отправить сферу под перекладину!
  • Угловой
    80'
    Угловой на левом фланге сейчас заработали гости. Последовала подача на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказывает. 
  • 79'
    Гыстарова встречает довольно жестко Журавлёв. Рефери считает, что не было фола на правом фланге. Игру можно продолжать в итоге.
  • Замена
    77'
    Вместо Алиева и Гаджимурадова Гаглоев и Гангадзе на поле в составе гостей появились. Очередные ротации в составе хабаровчан произошли. 
  • 76'
    Журавлёв у СКА попытался дальним ударом отметиться, но выстрелил он крайне неточно. Мяч полетел намного выше створа. 
  • 75'
    Выносят мяч коллективно сейчас игроки "СКА-Хабаровска" из своей штрафной после этого навеса. Но сфера у горожан остается и сейчас. 
  • Угловой
    74'
    Идет всем составом на половину поля соперника. Перченок в итоге зарабатывает на левом фланге угловой удар.
  • Замена
    73'
    Емельянов и Гонгапшев уступают место на поле Мартинесу и Яо. Две ротации в составе дальневосточников состоялись только что. 
  • 71'
    Дальний удар от Корнюшина последовал сейчас, но мяч попал в ногу защитнику. К смягчению успевает вратарь, который свой коллектив спасает от углового. 
  • Угловой
    70'
    Угловой теперь у противоположных ворот, но слишком прогнозируемый навес, с которым уверенно справляется голкипер, играющий на выходе. 
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРНЮШИН! 2:1!
    Угловой подали хозяева, но соперники отбились. В итоге со второй подачи Корнюшин головой нанес удар от линии вратарской, и отбил сферу в воротах уже Имамов. 
  • Угловой
    67'
    Угловой зарабатывает сейчас "Уфа". С левого края последует подача в штрафную команды хозяев. Посмотрим, что из этого получится. 
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    • 66'
      Неудачно подали мяч с левого края сейчас игроки "СКА-Хабаровска". На выходе сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках. 
    • Замена
      65'
      Ложкин и Гыстаров вместо Адаева и Агеяна в составе "Уфы" появились примерно на полчаса матча. Посмотрим, что они на поле придумают. 
    • Желтая карточка
      64'
      Наиграл Перченок сейчас на карточку. В руках рефери появилось второе предупреждение. 
    • Угловой
      62'
      Со вторым корнером также справляется "СКА-Хабаровск". Команда гостей сейчас уверенно отошла в оборону. Пропускать второй мяч на намерены гости.
    • Угловой
      61'
      Бочеров поборолся за мяч на левом фланге. В итоге угловой сумел игрок заработать. Отбивается коллектив гостей, будет повторная подача с фланга. 
    • Желтая карточка
      60'
      Симонян сейчас срубает соперника на газон на правом фланге. Получает игрок дальневосточной команды в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 59'
      Стоцкий после навеса с правого края сыграл головой в сторону от рамки. Спокойно в процессе розыгрыша стандарта игрок хозяев отбился. 
    • Угловой
      57'
      Перченок сейчас на опережении в своей штрафной сыграл. Сумел он первым до сферы добраться и выбить ее за лицевую линию. На угловой. 
    • 56'
      Симонян с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но выбил один из защитников мяч за пределы поля. В аут.
    • 55'
      Большой процент брака в передачах пошел сейчас у команды хозяев. Стали ошибаться буквально на ровном месте уфимцы, и этот факт вряд ли радует фанатов. 
    • 53'
      Не хватает остроты соперникам сейчас. Все-таки уверенно владеет мячом коллектив из Хабаровска, который немало моментов у ворот своего противника создает. 
    • Угловой
      52'
      Угловой у ворот соперника сейчас "СКА-Хабаровск" подал, но с подачей с левого края уфимцы смогли уверенно справиться. 
    • 50'
      Адаев пасовал мяч в чужую штрафную, но никто из партнеров до мяча добраться не сумел. Теряют сферу в этой ситуации игроки команды хозяев.
    • 49'
      Никуда особо соперники в эти минуты не торопятся. Владеют снарядом дальневосточники, которые ищут возможность создать опасный момент у рамки оппонента. 
    • Офсайд
      48'
      У офсайде сейчас один из игроков "Уфа" оказался. Во "вне игры" определил футболиста арбитр, который тут же поднял флажок, остановив игру. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Изменений в составах команд нет, вернулись оппоненты на поле, удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв у нас. После 45 минут встречи счет на табло равный. 1:1!
    • 44'
      Завершается основное время первого тайма. Гонгапшев нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел чуть выше перекладины. 
    • 42'
      Вот так, в концовке тайма дальневосточники смогли выйти вперед. Но что будет дальше? Смогут ли укрепить свое преимущество "армейцы"? 
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАПШЕВ! 1:1!
      Сравнивают в итоге счет гости! Подача с левого края в штрафную последовала. Карпов не успел вынести мяч подальше от рамки, а Гонгапшев подстроился под снаряд и в касание пробил по рамке оппонента, сравнял счет в поединке.
    • 39'
      Долго готовятся подать стандартное положение гости. Вероятно, что такая тщательная подготовка принесет свои плоды коллективу гостей. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Емельянова почти борцовским приемом завалили соперники на правом фланге. Будет шанс у дальневосточников подать опасный стандарт сейчас. 
    • 37'
      Стоцкий получил передачу от Адаева на правом фланге. Простреливал он сферу в центр, но там были только защитники "СКА-Хабаровска", которые сыграли на вынос.
    • Фол, нарушение
      35'
      10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. У нас же сейчас "Уфа" заработала штрафной удар в центре поля. Фанаты недовольны фолом игрока гостей. 
    • 34'
      Очень закрытым получается этот матч. Настроены соперники пока на оборону собственных ворот. В частности, "Уфа" всем составом на свою половину поля отошла. 
    • 33'
      Ушел окончательно контроль над мячом у "Уфы". Соперники как будто адаптировались к своему оппоненту и стали действовать на поле более агрессивно. 
    • 31'
      Гаджимурадов в центр штрафной мяч отправлял, но соперники коллективными усилиями смогли вынести сферу за пределы поля. 
    • Угловой
      30'
      Бавин выполнял передачу в штрафную соперника с правого края. Мяч попал в ногу защитнику, после чего вылетел за пределы поля. На угловой. 
    • 28'
      Глубоко в своей штрафной садится сейчас "Уфа". Отдали хозяева мяч своему сопернику и отошли назад. Остроты не хватает сейчас оппонентам.
    • 27'
      Гаджимурадов что-то высказывает сейчас линейному арбитру. Там и на желтую карточку можно напроситься. Думаю, у рефери уже сейчас есть основания ее показать. 
    • 26'
      Агеян нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции. Мяч прилетел в руки голкиперу, который сумел зафиксировать снаряд намертво. 
    • 24'
      Бавин выполнил передачу в центр штрафной - на выходе сыграл уверенно Баклов. Олег уверенно забрал сферу в свои перчатку довольно уверенно. 
    • 23'
      "Уфа" снова по левому краю прошла к воротам соперника, последовал пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
    • 22'
      Стоцкий выполнил сейчас передачу с левого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается в той зоне. Сфера просто за пределы поля улетает. 
    • 21'
      Да, преимущество "Уфы" никуда не исчезло. Продолжают горожане активно играть первым номером, как будто хотят сразу второй гол в ворота соперника отправить. 
    • 20'
      Мячом все также владеет сейчас "Уфа". Спокойно горожане с фланга на фланг снаряд перекатывают, не позволяя соперникам до него добраться. 
    • 18'
      Быков перевел мяч на левый край, но никто из партнеров добраться до мяча на бровке не сумел. Выкатилась сфера за пределы поля в итоге. 
    • 17'
      Адаев принял поздравления от своих партнеров. Очень плотный выстрел нанес игрок хозяев, который сумел открыть счет в поединке. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДАЕВ! 1:0!
      Забивает девятый номер хозяев! Адаев получает мяч сейчас на подступах к чужой штрафной, после чего бьет в дальний от себя правый угол, и мяч ныряет под штангу!
    • 15'
      Покидышев нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции. Мяч спокойно в руки голкиперу прилетел в этой ситуации. В рамке уверенно сыграл вратарь!
    • 14'
      Быков отдавал передачу на ход Емельянову, но тому у бровки не удалось мяч сохранить в игре. Сфера выкатилась в этой ситуации за пределы поля. 
    • 12'
      Пасмурно сегодня в Уфе, но без осадков. Довольно комфортная ситуация для игры в футбол. Осень вовсю уже пришла, там что о космических температурах говорить не приходится. 
    • 11'
      Неплохо начинает уфимский коллектив, который уже несколько неплохих атак провел и пару ударов по воротам соперника нанес. Правда, пока не самых сильных и точных. 
    • 10'
      Адаев с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но слишком высоким был этот навес. Никто из партнеров до сферы добраться не сумел. 
    • 8'
      Родные стены помогают "Уфе" играть в матчах со "СКА-Хабаровском". Если верить статистике, то можно заметить, что горожане выиграли 5 из 7 матчей на своем поле у дальневосточников. 
    • 7'
      Бочеров сейчас нанес удар по воротам соперника с дужки штрафной. "Щечкой" в сторону ворот он сферу направлял, но прямо в руки голкиперу матч прилетел.
    • 6'
      Не так много фанатов на стадионе сегодня. В последнее время игра "Уфы" оставляет желать лучшего. Болельщики просто перестали ходить на стадион в связи с результатами.
    • 5'
      Корнюшин с левого края подавал мяч в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера была направлена. Не самая лучшая подача от игрока.
    • 4'
      Спокойно начинают соперники эту встречу. "Уфа" заработала на левом фланге аут, но не торопится его разыгрывать. Присматриваются друг к другу оппоненты.
    • 2'
      Футболисты "Уфы" сегодня вышли на поле в фиолетовых цветах, а игроки "СКА-Хабаровска" предстали перед нами в красном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Уфе стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
      Ассистент: Виктор Медведев (Москва, Россия);
      Ассистент: Альмир Хатмуллин (Химки, Россия);
      Резервный: Павел Лысенко (Йошкар-Ола, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 13-го тура Первой лиги России сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Встреча состоится в Уфе, на стадионе «Нефтяник».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Уфа 50% (55)
    X 40% (44)
    СКА-Хабаровск 10% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.10
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    3.60
    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 2:3 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Уфа
    50% (55)
    Ничья
    40% (44)
    СКА-Хабаровск
    10% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.92% (19)
    Меньше
    82.08% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (42)
    1:0 Уфа
    33.6% (37)
    2:1 Уфа
    10.9% (12)
    1:2 СКА-Хабаровск
    5.5% (6)
    0:1 СКА-Хабаровск
    3.6% (4)
    2:0 Уфа
    2.7% (3)
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    Уфа
    СКА-Хабаровск
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