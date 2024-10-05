Тур: 13.
2:3
Второй тайм: 86'
0'
1:0
16' ГолАдаев Владислав
1:1
42' ГолГонгапшев Альбек
2:1
70' ГолКорнюшин Даниил
2:2
81' ГолШарль
2:3
84' ГолШарль
Ход матча
16'
1:0
42'
1:1
59'
64'
70'
2:1
81'
2:2
84'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
-
21 Гурбан ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алиев КамранПолузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
История личных встреч
Уфа
СКА-Хабаровск
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаев Владислав
|2
|0.15
|Ложкин Владислав
|2
|0.15
|Агеян Мигран
|2
|0.15
|Кутин Денис
|1
|0.08
|Муллин Камиль
|1
|0.08
|Гуренко Артём
|1
|0.08
|Анисимов Андрей
|1
|0.08
|Корнюшин Даниил
|1
|0.08
|Пасевич Роман
|1
|0.08
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|3
|0.23
|Симонян Артём
|2
|0.15
|Алиев Камран
|2
|0.15
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.15
|Шарль
|2
|0.15
|Быков Артём
|1
|0.08
|Першин Никита
|1
|0.08
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.08
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|6
|0
|Адаев Владислав
|3
|0
|Анисимов Андрей
|3
|0
|Кутин Денис
|1
|1
|Карпов Вадим
|2
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Гуренко Артём
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|4
|1
|Першин Никита
|4
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Быков Артём
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
СКА-Хабаровск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
7
Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
СКА-Хабаровск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
10
11
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
7
70%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
6
33%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
47%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0
Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0
СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0
Результаты матчей
Уфа
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Уфа
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
39
57
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|2:3 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|3:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|2:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|3:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|14.
|2:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа 2:3 СКА-Хабаровск
Исход игры
Уфа
50% (55)
Ничья
40% (44)
СКА-Хабаровск
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
17.92% (19)
Меньше
82.08% (87)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (42)
1:0 Уфа
33.6% (37)
2:1 Уфа
10.9% (12)
1:2 СКА-Хабаровск
5.5% (6)
0:1 СКА-Хабаровск
3.6% (4)
2:0 Уфа
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!