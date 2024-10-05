Вместо Алиева и Гаджимурадова Гаглоев и Гангадзе на поле в составе гостей появились. Очередные ротации в составе хабаровчан произошли.

Гыстарова встречает довольно жестко Журавлёв. Рефери считает, что не было фола на правом фланге. Игру можно продолжать в итоге.

Угловой на левом фланге сейчас заработали гости. Последовала подача на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказывает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАРЛЬ! 2:2! Сравнивают счет снова гости! Подача от Гаглоева с левого края последовала в центр штрафной. Яо головой пробил по рамке, сумев отправить сферу под перекладину!

По сути, с близкого расстояния производил Шарль удар по воротам соперника, так что у кипера "Уфы" не было шансов спасти свою команду.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШАРЛЬ! 2:3! И уже выходит команда гостей вперед! Шарль на левом фланге получил мяч, сместился в центр и пробил в ближний угол. Сфера под перекладину влетела, дубль!

Гуренко вместо Стоцкого на поле в составе "Уфы" появился на концовку встречи. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Угловой зарабатывает сейчас "Уфа". С левого края последует подача в штрафную команды хозяев. Посмотрим, что из этого получится.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРНЮШИН! 2:1! Угловой подали хозяева, но соперники отбились. В итоге со второй подачи Корнюшин головой нанес удар от линии вратарской, и отбил сферу в воротах уже Имамов.

Угловой теперь у противоположных ворот, но слишком прогнозируемый навес, с которым уверенно справляется голкипер, играющий на выходе.

Дальний удар от Корнюшина последовал сейчас, но мяч попал в ногу защитнику. К смягчению успевает вратарь, который свой коллектив спасает от углового.

Емельянов и Гонгапшев уступают место на поле Мартинесу и Яо. Две ротации в составе дальневосточников состоялись только что.

Идет всем составом на половину поля соперника. Перченок в итоге зарабатывает на левом фланге угловой удар.

Выносят мяч коллективно сейчас игроки "СКА-Хабаровска" из своей штрафной после этого навеса. Но сфера у горожан остается и сейчас.

Журавлёв у СКА попытался дальним ударом отметиться, но выстрелил он крайне неточно. Мяч полетел намного выше створа.

Большой процент брака в передачах пошел сейчас у команды хозяев. Стали ошибаться буквально на ровном месте уфимцы, и этот факт вряд ли радует фанатов.

Симонян с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но выбил один из защитников мяч за пределы поля. В аут.

Перченок сейчас на опережении в своей штрафной сыграл. Сумел он первым до сферы добраться и выбить ее за лицевую линию. На угловой.

Стоцкий после навеса с правого края сыграл головой в сторону от рамки. Спокойно в процессе розыгрыша стандарта игрок хозяев отбился.

Симонян сейчас срубает соперника на газон на правом фланге. Получает игрок дальневосточной команды в свой пассив карточку желтого цвета.

Бочеров поборолся за мяч на левом фланге. В итоге угловой сумел игрок заработать. Отбивается коллектив гостей, будет повторная подача с фланга.

Со вторым корнером также справляется "СКА-Хабаровск". Команда гостей сейчас уверенно отошла в оборону. Пропускать второй мяч на намерены гости.

Наиграл Перченок сейчас на карточку. В руках рефери появилось второе предупреждение.

Ложкин и Гыстаров вместо Адаева и Агеяна в составе "Уфы" появились примерно на полчаса матча. Посмотрим, что они на поле придумают.

Неудачно подали мяч с левого края сейчас игроки "СКА-Хабаровска". На выходе сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках.

Изменений в составах команд нет, вернулись оппоненты на поле, удачи соперникам, поехали!

У офсайде сейчас один из игроков "Уфа" оказался. Во "вне игры" определил футболиста арбитр, который тут же поднял флажок, остановив игру.

Никуда особо соперники в эти минуты не торопятся. Владеют снарядом дальневосточники, которые ищут возможность создать опасный момент у рамки оппонента.

Адаев пасовал мяч в чужую штрафную, но никто из партнеров до мяча добраться не сумел. Теряют сферу в этой ситуации игроки команды хозяев.

Угловой у ворот соперника сейчас "СКА-Хабаровск" подал, но с подачей с левого края уфимцы смогли уверенно справиться.

Не хватает остроты соперникам сейчас. Все-таки уверенно владеет мячом коллектив из Хабаровска, который немало моментов у ворот своего противника создает.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв у нас. После 45 минут встречи счет на табло равный. 1:1!

44' Завершается основное время первого тайма. Гонгапшев нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел чуть выше перекладины.

42' Вот так, в концовке тайма дальневосточники смогли выйти вперед. Но что будет дальше? Смогут ли укрепить свое преимущество "армейцы"?

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНГАПШЕВ! 1:1!

Сравнивают в итоге счет гости! Подача с левого края в штрафную последовала. Карпов не успел вынести мяч подальше от рамки, а Гонгапшев подстроился под снаряд и в касание пробил по рамке оппонента, сравнял счет в поединке.

39' Долго готовятся подать стандартное положение гости. Вероятно, что такая тщательная подготовка принесет свои плоды коллективу гостей.

38' Емельянова почти борцовским приемом завалили соперники на правом фланге. Будет шанс у дальневосточников подать опасный стандарт сейчас.

37' Стоцкий получил передачу от Адаева на правом фланге. Простреливал он сферу в центр, но там были только защитники "СКА-Хабаровска", которые сыграли на вынос.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. У нас же сейчас "Уфа" заработала штрафной удар в центре поля. Фанаты недовольны фолом игрока гостей.

34' Очень закрытым получается этот матч. Настроены соперники пока на оборону собственных ворот. В частности, "Уфа" всем составом на свою половину поля отошла.

33' Ушел окончательно контроль над мячом у "Уфы". Соперники как будто адаптировались к своему оппоненту и стали действовать на поле более агрессивно.

31' Гаджимурадов в центр штрафной мяч отправлял, но соперники коллективными усилиями смогли вынести сферу за пределы поля.

30' Бавин выполнял передачу в штрафную соперника с правого края. Мяч попал в ногу защитнику, после чего вылетел за пределы поля. На угловой.

28' Глубоко в своей штрафной садится сейчас "Уфа". Отдали хозяева мяч своему сопернику и отошли назад. Остроты не хватает сейчас оппонентам.

27' Гаджимурадов что-то высказывает сейчас линейному арбитру. Там и на желтую карточку можно напроситься. Думаю, у рефери уже сейчас есть основания ее показать.

26' Агеян нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции. Мяч прилетел в руки голкиперу, который сумел зафиксировать снаряд намертво.

24' Бавин выполнил передачу в центр штрафной - на выходе сыграл уверенно Баклов. Олег уверенно забрал сферу в свои перчатку довольно уверенно.

23' "Уфа" снова по левому краю прошла к воротам соперника, последовал пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

22' Стоцкий выполнил сейчас передачу с левого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается в той зоне. Сфера просто за пределы поля улетает.

21' Да, преимущество "Уфы" никуда не исчезло. Продолжают горожане активно играть первым номером, как будто хотят сразу второй гол в ворота соперника отправить.

20' Мячом все также владеет сейчас "Уфа". Спокойно горожане с фланга на фланг снаряд перекатывают, не позволяя соперникам до него добраться.

18' Быков перевел мяч на левый край, но никто из партнеров добраться до мяча на бровке не сумел. Выкатилась сфера за пределы поля в итоге.

17' Адаев принял поздравления от своих партнеров. Очень плотный выстрел нанес игрок хозяев, который сумел открыть счет в поединке.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДАЕВ! 1:0!

Забивает девятый номер хозяев! Адаев получает мяч сейчас на подступах к чужой штрафной, после чего бьет в дальний от себя правый угол, и мяч ныряет под штангу!

15' Покидышев нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции. Мяч спокойно в руки голкиперу прилетел в этой ситуации. В рамке уверенно сыграл вратарь!

14' Быков отдавал передачу на ход Емельянову, но тому у бровки не удалось мяч сохранить в игре. Сфера выкатилась в этой ситуации за пределы поля.

12' Пасмурно сегодня в Уфе, но без осадков. Довольно комфортная ситуация для игры в футбол. Осень вовсю уже пришла, там что о космических температурах говорить не приходится.

11' Неплохо начинает уфимский коллектив, который уже несколько неплохих атак провел и пару ударов по воротам соперника нанес. Правда, пока не самых сильных и точных.

10' Адаев с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но слишком высоким был этот навес. Никто из партнеров до сферы добраться не сумел.

8' Родные стены помогают "Уфе" играть в матчах со "СКА-Хабаровском". Если верить статистике, то можно заметить, что горожане выиграли 5 из 7 матчей на своем поле у дальневосточников.

7' Бочеров сейчас нанес удар по воротам соперника с дужки штрафной. "Щечкой" в сторону ворот он сферу направлял, но прямо в руки голкиперу матч прилетел.

6' Не так много фанатов на стадионе сегодня. В последнее время игра "Уфы" оставляет желать лучшего. Болельщики просто перестали ходить на стадион в связи с результатами.

5' Корнюшин с левого края подавал мяч в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера была направлена. Не самая лучшая подача от игрока.

4' Спокойно начинают соперники эту встречу. "Уфа" заработала на левом фланге аут, но не торопится его разыгрывать. Присматриваются друг к другу оппоненты.

2' Футболисты "Уфы" сегодня вышли на поле в фиолетовых цветах, а игроки "СКА-Хабаровска" предстали перед нами в красном обмундировании.