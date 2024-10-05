Тур: 10. Стадион: ZELPO Arena.
0:1
Перерыв
Ход матча
22'
45'
0:1
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
18
Шулек
Мартин
13
Уйлаки
Марек
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.77
0.55
Среднее время на гол
117
165
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.27
1.23
Среднее время на гол
39
73
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
98
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|3
|0.33
|Sanusi Ridwan
|2
|0.22
|Alasana Yirajang
|2
|0.22
|Peter Juritka
|2
|0.22
|Samuel Datko
|1
|0.11
|Daniel Smekal
|1
|0.11
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.11
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.22
|Дюриш Михал
|1
|0.11
|Штетина Лукаш
|1
|0.11
|Микович Мартин
|1
|0.11
|Кратохвил Милош
|1
|0.11
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Rene Paraj
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|4
|0
|Прохазка Роман
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
3
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|1:0
|9
|3
|6
|0
|7 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|5.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 17
|9
|8.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 10
|9
|9.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|4 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4