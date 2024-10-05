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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:1
Перерыв
Спартак Трнава
0'
22' Желтая карточка
Rene Paraj
0:1
45' Гол
Офори Келвин

Ход матча

22'
Rene Paraj
 
45'
0:1
Офори Келвин
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
2.85
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3.43
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3.40
Все Коэффициенты
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
27
Sanusi
Ridwan
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
26
Стефаник
Самуэль
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
1
Фрелих
Жига
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
4
Голик
Либор
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
14
Кратохвил
Милош
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
Железярне Подбрезова
3-4-1-2
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
5:0
К
0:0
С
0:2
К
1:0
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
6:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
К
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.77
0.55

Среднее время на гол

117
165

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.23

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
98

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 3 0.33
Sanusi Ridwan 2 0.22
Alasana Yirajang 2 0.22
Peter Juritka 2 0.22
Samuel Datko 1 0.11
Daniel Smekal 1 0.11
Депетрис Давид 1 (1) 0.11
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.22
Дюриш Михал 1 0.11
Штетина Лукаш 1 0.11
Микович Мартин 1 0.11
Кратохвил Милош 1 0.11
Азанго Филип 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 2 0
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Галчик Роланд 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Simon Fasko 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 4 0
Прохазка Роман 3 0
Дюриш Михал 2 0
Желькович Адриан 2 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
Спартак Трнава
 1:0 9 3 6 0 7 - 4 15
4.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Ружомберок
 1:2 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 2:1 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Комарно
 0:1 9 3 0 6 10 - 17 9
8.
Железярне Подбрезова
 0:1 9 2 3 4 13 - 10 9
9.
Скалица
 1:0 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
11.
Тренчин
 9 1 4 4 8 - 14 7
12.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 0:1 5 2 2 1 12 - 4 8
4.
Ружомберок
 1:2 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 2:1 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Спартак Трнава
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Скалица
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Комарно
 0:1 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Спартак Трнава
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
4.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Комарно
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 1:2 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 2:1 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 1:0 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Железярне Подбрезова
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Офори Келвин бьет в цель!
  • 22'
    Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
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