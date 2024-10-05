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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:4
Конец матча
Спартак Трнава
0'
22' Желтая карточка
Rene Paraj
0:1
45' Гол
Офори Келвин
50' Желтая карточка
Дюриш Михал
0:2
55' Гол
Офори Келвин
61' Желтая карточка
0:3
66' Гол
Даниэл Эрик
67' Желтая карточка
Шулек Мартин
0:4
90' Гол
Пих Роберт
90'+6
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
27
Sanusi
Ridwan
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
26
Стефаник
Самуэль
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
1
Фрелих
Жига
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
4
Голик
Либор
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
14
Кратохвил
Милош
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
Железярне Подбрезова
3-4-1-2
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
5:0
К
0:0
С
0:2
К
1:0
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
6:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
К
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.77
0.55

Среднее время на гол

117
165

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.23

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
98

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 3 0.33
Sanusi Ridwan 2 0.22
Alasana Yirajang 2 0.22
Peter Juritka 2 0.22
Samuel Datko 1 0.11
Daniel Smekal 1 0.11
Депетрис Давид 1 (1) 0.11
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.33
Офори Келвин 2 0.22
Дюриш Михал 1 0.11
Кратохвил Милош 1 0.11
Пих Роберт 1 0.11
Штетина Лукаш 1 0.11
Микович Мартин 1 0.11
Прохазка Роман 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 2 0
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Галчик Роланд 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Simon Fasko 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 4 0
Дюриш Михал 3 0
Прохазка Роман 3 0
Желькович Адриан 2 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3
Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 9 7 1 1 17 - 11 22
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
8.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
9.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
10.
Тренчин
 0:0 10 1 5 4 8 - 14 8
11.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
12.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 5 - 7 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Тренчин
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
4.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Кратохвил Милош сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Офори Келвин бьет в цель!
    • 50'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Даниэл Эрик сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Офори Келвин бьет в цель!
    • 22'
      Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:4 Спартак Трнава онлайн

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