Тур: 10. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
Ход матча
30'
41'
1:0
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
31
Трефиль
Якуб
10
Томаш
Немет
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
11 Marek Fabry
-
-
22 Mario Holly
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Томаш НеметПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Скалица
Комарно
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Среднее время на гол
40
150
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.22
|Власко Ян
|1 (1)
|0.11
|Матеёв Роберт
|1
|0.11
|Michael Ranko
|1
|0.11
|Lukas Leginus
|1
|0.11
|Davi Alves
|1
|0.11
|Martin Cernek
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.33
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.22
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.11
|Сильвестр Якуб
|1
|0.11
|Тамаш Нандор
|1
|0.11
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Tobias Divis
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Dominik Zak
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Комарно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Комарно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
2
2
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Комарно
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
11%
4
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
33%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2
Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4
Комарно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3
Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0
Результаты матчей
Скалица
Комарно
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Скалица
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|1:0
|9
|3
|6
|0
|7 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|5.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 17
|9
|8.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 10
|9
|9.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|4 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4