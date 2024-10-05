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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Скалица
3:0
Конец матча
Комарно
0'
30' Желтая карточка
Сляцки Виктор
1:0
41' Гол
Матеёв Роберт
2:0
56' Гол
Martin Nagy II
3:0
64' Гол
Моронг Адам
3:0
87' Не забитый пенальти
Simon Smehyl
90'+6
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
16
Матеёв
Роберт
8
Davi
Alves
9
Моронг
Адам
71
Lukas
Leginus
31
Трефиль
Якуб
8
Simon
Smehyl
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
71
Слука
Бранислав
6
Dan
Ozvolda
10
Томаш
Немет
93
Сляцки
Виктор
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
99
Patrik
Volesky
Скалица
4-2-3-1
Комарно
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Комарно

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
3:2
ВЛ
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:1
ВЛ
3:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 (2) 0.22
Матеёв Роберт 2 0.22
Власко Ян 1 (1) 0.11
Моронг Адам 1 0.11
Michael Ranko 1 0.11
Martin Nagy II 1 0.11
Lukas Leginus 1 0.11
Davi Alves 1 0.11
Копас Адам 0 0
Martin Cernek 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.33
Simon Smehyl 2 (1) 0.22
Ганбаяр Ганболд 1 0.11
Сильвестр Якуб 1 0.11
Тамаш Нандор 1 0.11
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Грошшо Лукаш 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Юнас Мартин 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Пиларж Роберт 2 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Tobias Divis 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Dominik Zak 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0

Результаты матчей

Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Комарно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Комарно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

2
2
Скалица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Комарно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2
Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4
Комарно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3
Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0

Результаты матчей

Скалица
Комарно

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Скалица
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 9 7 1 1 17 - 11 22
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
8.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
9.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
10.
Тренчин
 0:0 10 1 5 4 8 - 14 8
11.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
12.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 5 - 7 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Тренчин
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
4.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Копас Адам сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Матеёв Роберт бьет в цель!
    • 30'
      Viktor Sliacky получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 3:0 Комарно онлайн

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