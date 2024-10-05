Тур: 10. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
2:1
Перерыв
0'
1:0
12' ГолФашко Михал
25' Желтая карточкаКестль Даниэль
2:0
31' ГолБокрош Силард
40' Красная карточкаМалы Матуш
2:1
45' ГолСимон Габриэл
Ход матча
12'
1:0
25'
31'
2:0
40'
45'
2:1
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Кошице
Ружомберок
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.73
0.69
Среднее время на гол
51
130
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.13
Среднее время на гол
68
79
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.54
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.6
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.3
|Галлович Давид
|1
|0.1
|Фашко Михал
|1
|0.1
|Бокрош Силард
|1
|0.1
|Zyen Jones
|1
|0.1
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|3
|0.33
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.33
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.22
|Хуф Давид
|1
|0.11
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.11
|Лавринчик Самуэль
|1 (1)
|0.11
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|4
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Шипош Давид
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Кошице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
14
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
27%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1
Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
Кошице
Ружомберок
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Кошице
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
35
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|3.
|1:0
|9
|3
|6
|0
|7 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|5.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 17
|9
|8.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 10
|9
|9.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|4 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4