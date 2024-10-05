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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Кошице
2:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
13' Гол
Фашко Михал
25' Желтая карточка
Кестль Даниэль
2:0
32' Гол
Бокрош Силард
40' Красная карточка
Малы Матуш
2:1
45' Гол
Симон Габриэл
54' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
55' Желтая карточка
Роман Скухрави
90' Красная карточка
Ondrej Smetana
90' Желтая карточка
Хриен Мартин
90' Желтая карточка
Селески Александер
90'+5
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
88
Горосито
Николас
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
8
Галлович
Давид
17
Такач
Далибор
23
Фашко
Михал
7
Ниархос
Иоаннис
6
Бокрош
Силард
1
Тяпай
Доминик
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
9
Хуф
Давид
8
Домонкос
Кристоф
Кошице
3-4-1-2
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Ружомберок

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
ТМК
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
КС
4:1
КС
0:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:2
CL
2:2
CL
0:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
1:0
CL
3:0
CL
1:0

Голы

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.69

Среднее время на гол

51
130

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.13

Среднее время на гол

68
79

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.54
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.6
Ниархос Иоаннис 3 0.3
Галлович Давид 1 0.1
Фашко Михал 1 0.1
Бокрош Силард 1 0.1
Zyen Jones 1 0.1
Фабиш Лукаш 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 3 0.33
Хриен Мартин 3 (1) 0.33
Бодя Мартин 2 (1) 0.22
Лавринчик Самуэль 1 (1) 0.11
Симон Габриэл 1 0.11
Хуф Давид 1 0.11
Мудры Тимотей 1 (1) 0.11
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 4 1
Галлович Давид 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Шипош Давид 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 2 1
Селески Александер 2 1
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Кестль Даниэль 2 0
Симон Габриэл 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Тучны Адам 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Кошице
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ружомберок
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
33%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
15
11 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
4
31%
2
13%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1
Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2

Результаты матчей

Кошице
Ружомберок

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Кошице
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 9 7 1 1 17 - 11 22
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
8.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
9.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
10.
Тренчин
 0:0 10 1 5 4 8 - 14 8
11.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
12.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 5 - 7 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Тренчин
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
4.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Лавринчик Самуэль сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Симон Габриэл бьет в цель!
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Matus Maly увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 32'
      Г О О О О Л - Бокрош Силард бьет в цель!
    • 25'
      Кестль Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Ниархос Иоаннис бьет в цель!
    • 13'
      Г О О О О Л - Фашко Михал бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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