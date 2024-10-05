Тур: 10. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
31' Желтая карточкаBright Donkor
36' Желтая карточкаRahim Ibrahim
40' Желтая карточкаБондаренко Тарас
0:1
45' ГолЭмека Чинонсо
1:1
50' Гол в свои воротаLazar Stojsavljevic
55' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
90'+6
Ход матча
26'
31'
36'
40'
45'
0:1
50'
55'
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
26
Гайдош
Артур
90
Hugo
Pavek
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Слован Братислава
Тренчин
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
45 матчей
53.3%
17.8%
28.9%
24 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
28.9%
31.1%
18 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
45
Голов в среднем за матч
1.86
1.96
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.74
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
81
77
Голов в среднем за матч
1.8
1.71
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|7 (3)
|0.78
|Стрелец Давид
|4
|0.44
|Мак Роберт
|2
|0.22
|Марчелли Нино
|1
|0.11
|Шарани Зуберу
|1
|0.11
|Метсоко Иджесси
|1
|0.11
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмека Чинонсо
|2
|0.2
|Emma Uchegbu
|2
|0.2
|Гайдош Артур
|1
|0.1
|Rahim Ibrahim
|1
|0.1
|Bright Donkor
|1
|0.1
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.1
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|3
|1
|Гайдош Артур
|3
|1
|Rahim Ibrahim
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Sani Suleiman
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Слован Братислава
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
5
Слован Братислава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
17
7
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
12%
3
43%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
6
40%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1
Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3
Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4
Результаты матчей
Слован Братислава
Тренчин
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
62
27
26
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|4 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4