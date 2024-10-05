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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Слован Братислава
1:1
Конец матча
Тренчин
0'
26' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
31' Желтая карточка
Bright Donkor
36' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
40' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
0:1
45' Гол
Эмека Чинонсо
1:1
50' Гол в свои ворота
Lazar Stojsavljevic
55' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
90'+6
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
12
Байрич
Кенан
2
Вут
Симен
23
Шарани
Зуберу
10
Толич
Марко
77
Игнатенко
Даниил
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
30
Matus
Slavicek
90
Hugo
Pavek
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
6
Tadeas
Hajovsky
20
Rahim
Ibrahim
19
Bright
Donkor
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
Слован Братислава
4-3-3
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Слован Братислава
Тренчин

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

45 матчей

53.3%
17.8%
28.9%
24 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
28.9%
31.1%
18 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
4:0
С
4:0
К
2:1
К
0:0
С
2:3
С
2:0
С
2:1
С
2:6
С
2:0
С
1:2
К
2:2
С
2:0
С
2:4
С
0:3
С
3:3
С
1:3
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
3:2
К
3:1
С
4:3
С
2:1
С
0:4
К
1:3
С
0:2
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
0:3
С
4:2
С
4:1
С
3:1
С
2:2
ММ(
0:2
CL
2:2
CL
2:2
CL
3:1
CL
3:0
CL
1:2

Голы

Всего голов

41
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.96

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.74
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

81
77

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 7 (3) 0.78
Стрелец Давид 4 0.44
Мак Роберт 2 0.22
Марчелли Нино 1 0.11
Шарани Зуберу 1 0.11
Метсоко Иджесси 1 0.11
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмека Чинонсо 2 0.2
Emma Uchegbu 2 0.2
Гайдош Артур 1 0.1
Rahim Ibrahim 1 0.1
Bright Donkor 1 0.1
Бариш Дамьян 1 (1) 0.1
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Войтко Матуш 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 3 1
Гайдош Артур 3 1
Rahim Ibrahim 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Бариш Дамьян 3 0
Lazar Stojsavljevic 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Matus Slavicek 2 0
Luka Zoric 2 0
Sani Suleiman 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Tadeas Hajovsky 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Слован Братислава
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
5
Слован Братислава
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

17
7
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
12%
3
43%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
6
40%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1
Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3
Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4

Результаты матчей

Слован Братислава
Тренчин

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
2
1.5
2
7
2
6
2.5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
8.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
9.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
10.
Тренчин
 10 1 5 4 9 - 15 8
11.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
12.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
4.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Эмека Чинонсо 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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